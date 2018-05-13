Антон Лирник: Качество «Шоу выходного дня» гарантирую

Новая программа «Шоу выходного дня» стартовала на канале СТС с 11 мая. Перед стартом проекта один из ее ведущих Антон Лирник рассказал «Вечерке» о новом шоу.

Удивительно, но факт: самый популярный в мире формат — вечернее шоу выходного дня — не приживается у нас ни на одном телеканале. Было множество попыток такое шоу «завести», но все программы, вне зависимости от степени успешности, канули в Лету.

— Антон, вечернее шоу — это вершина для телеведущего, который занимается юмором?

— Есть шоу, в которых все строится вокруг одного человека — ведущего. У нас эстрадное шоу, в котором работает большая труппа людей — шесть постоянных действующих лиц, и еще огромное количество тех, кто появляется время от времени. В «Шоу выходного дня» очень много молодых, интересных, талантливых стендаперов, комиков, певцов, юмористов, блогеров… Наши артисты — не надоевшие, у нас еще не исписавшиеся авторы. Для нас качество продукта — это самое главное, наша визитная карточка. Мы оттачивали эти номера, переписывали, переснимали даже.

— На какого зрителя вы рассчитываете?

— Это активные, веселые люди, которым нужны эмоции, смех, которые больше любят комедии, чем драмы. И это семейный зритель. Наше шоу будет интересно и 10-летнему ребенку, и 40-летнему папе, и 27-летней маме.

— У вас две дочки — совсем маленькая Марфа и девятилетняя София. Проверяли на старшей какие-то номера?

— Нет, хочется показать ей итоговые варианты. Похвастаться тем, что папа сделал. Но, зная ее чувство юмора, я думаю, ей понравится. Конечно, она не все поймет, но удовольствие получит точно.

— Вы, как и большинство связанных с юмором людей, «родом из КВН». Как вам нынешний КВН?

— Не думаю, что за последние 10–15 лет в КВН что-то кардинально поменялось. Для такой длительной истории резкие изменения опасны. Для юмориста это по-прежнему прекрасная школа. Там можно научиться сделать смешно, несмотря на какие-то ограничения, которые на тебя накладывают редактор, телеканал или продюсер. Так оттачивается чувство юмора. Когда ты работаешь в определенных рамках, требуется максимальное напряжение всех юмористических мускулов. Люди, которые прошли эту школу, потом делают свои шоу, но техника у них остается виртуозная.

— В проекте «Дуэт имени Чехова» вы работали с Андреем Молочным . У Романа Юнусова был дуэт с Алексеем Лихницким. Как ваши «бывшие» оценили ваш тандем?

— Ну, «бывшие» у нас в этом плане очень лояльные. Никаких вопросов и ревности не возникло. И если вдруг появится дуэт Молочный— Лихницкий, это будет потрясающе. А если получится квартет, то я буду счастлив.

— У вас музыкальная группа, вы играете в «Что? Где? Когда?», можно долго перечислять то, чем вы занимаетесь… Что из этого доставляет вам больше всего удовольствия?

— По силе эмоций «Что? Где? Когда?» — самый мощный телепроект, в котором я участвовал. Так, как волнуешься там, не волнуешься нигде. Тут, если ты показался зрителям глупым, — все, это штамп, от которого не избавишься. А любимое занятие — это авторская работа. Я попал в КВН и вообще на телевидение как автор. И в Comedy я всегда был автором всех вещей, которые показывал. Большую часть времени я провожу за компьютером и что-то пишу.

— Музыка с детства в вашей жизни?

— Ну конечно. У меня родители — заслуженные преподаватели Украины. Отец — альтист. Мама на фортепиано играет. Я из-под палки ходил в музыкальную школу. Но музыка меня все равно настигла, уже во взрослом возрасте. Как-то сами собой начали писаться песни, я записал альбом. И сейчас время от времени с группой выступаю.

— Соня гордится тем, что папа у нее известный человек?

— Нет, нет. Когда в каких-то общественных местах ко мне подходят люди фотографироваться, у нее это вызывает некоторую ревность: приходится делить папу с какими-то людьми, которые тоже любят его.

— Чем занимаетесь с младшей дочкой?

— Главное для ребенка в ее возрасте — постоянное общение. Нужно разговаривать, объяснять, называть предметы. А максимальное внимание ее образованию будем уделять позже. Но насильственным путем вундеркинда делать не будем.

— На ваших фото часто появляется огромный кот. Еще один член семьи?

— Да. Уверен, в семье должны быть животные. Общение с ними — это тоже определенная социализация. Ребенок видит, что у живого существа есть какие-то свои нужды, своя жизнь. И понимает, что кроме наших желаний есть желания тех, кто живет рядом с нами.

— Как предпочитаете отдыхать?

— Раз в год мы уезжаем на три недели. Самое большое счастье и удовольствие, которое нам даровано после детей и творчества, — это возможность посмотреть другие страны. Поэтому на первых двух местах для меня — семья и работа. А на третьем — путешествия.

ДОСЬЕ

Антон Лирник родился в 1976 году в Кировограде. Шоумен, телеведущий, музыкант, резидент «Камеди Клаб», участник «Дуэта имени Чехова», режиссер, сценарист, продюсер. В 2003-м стал участником команды КВН «Аляска», которая дважды попадала в высшую лигу КВН. С 2006-го выступает с Андреем Молочным в «Дуэте имени Чехова».