Капитан Марвел: кто такая Кэрол Дэнверс

Разбираемся в том, как второстепенный персонаж стал одним из самых могущественных героев комиксов Marvel.

В тексте присутствует незначительный спойлер сцены после титров «Мстителей: Войны бесконечности». На восприятие фильма он не влияет.

В третьей части «Мстителей» Marvel Studios решила не раскидываться несколькими сценами после титров — зрителям представили лишь одну. В ней Ник Фьюри, наблюдая последствия атаки Таноса на Землю, отправил сигнал бедствия через пейджер. Логотип, который появился на экране устройства в ответ, недвусмысленно отсылает к одному из сильнейших супергероев вселенной — Кэрол Дэнверс, или нынешнему Капитану Марвел.

Рассказываем, как она появилась в комиксах, какие у неё способности и почему она оказалась так важна для MCU.

Причина появления Капитана Марвел в классической вселенной комиксов прежде всего юридическая. До того, как Marvel зарегистрировала торговую марку «Captain Marvel», её использовала DC в комиксах про своего Капитана Марвела. Чтобы закрепить за собой право на владение, компания создала своего персонажа с этим же именем.

Сначала DC сменила название серии комиксов на «Shazam!», а позже, во время глобального перезапуска, назвала так и самого персонажа во избежание путаницы

В комиксах Marvel персонаж дебютировал в 1967 году. Тогда это был представитель инопланетной расы Крии, которого отправили наблюдать за Землёй. Мар-Велл — такое у него было настоящее имя — подвергался нападкам со стороны руководства, и поэтому, после очередной конфронтации с командиром его судна Йон-Роггом, встал на сторону землян.

Это произошло неслучайно: во время изучения планеты Мар-Велл всё больше и больше проникался симпатией к её жителям. Более того, на Земле он познакомился с Кэрол Дэнверс — директором безопасности на военной базе, где пришелец скрытно находился под видом учёного. У них быстро начался роман.

Мар-Велл и Кэрол Дэнверс

Йон-Рогг, стремясь приманить Мар-Велла к себе, взял в заложники Дэнверс. Капитану удалось одолеть своего врага, но в ходе сражения взорвалось Психо-магнетонное устройство, которое облучило Мар-Велла и Кэрол. Радиация изменила генетическую структуру Дэнверс: она стала гибридом человека и Крии. Это повлияло на развитие её сверхспособностей.

После облучения у неё появилась возможность летать, а также впитывать и перераспределять солнечную энергию — как и у самого Мар-Велла. Кроме того, у неё развилась большая по человеческим меркам сила и выносливость, что делало её практически невосприимчивой к физическим ранениям.

Дэнверс как супергерой в первом выпуске «Мисс Марвел»

Под своим первым псевдонимом Мисс Марвел Кэрол некоторое время входила в состав Мстителей. Однако после тяжелого конфликта с командой она перешла к Людям-Икс, и во время одной из их общих миссий её похитила инопланетная раса Выводков.

Восхищённые её уникальной генетической структурой, Выводки провели над Дэнверс опыты. В результате способности Кэрол развились ещё сильнее: у неё образовалась связь с «белыми дырами» — мощный источник энергии, который она могла использовать. Дэнверс покинула Землю: взяв имя Бинари («двойная звезда» с английского), она устремилась к звёздам, что было её мечтой с самого детства. Оставаться на родной планете она больше не желала.

Уже тогда Кэрол вошла в круг самых могущественных персонажей Marvel. Будучи Бинари, она разгонялась до скорости света за считанные секунды. Способность вбирать в себя любую энергию и управлять ей — будь то свет, температура или электричество — ставило её в один ряд с Вестниками Галактуса, существами, которые манипулировали космической энергией.

Бинари могла не только перенаправлять энергию, но и усиливать за счёт неё свои показатели

Впрочем, вернуться Кэрол всё же пришлось. Солнце начало гаснуть, и Бинари объединила свои усилия вместе со мстителем Квазаром, чтобы не допустить катастрофы. Это полностью истощило её: на то, чтобы поддержать свет целой звезды, Бинари потребовались все её способности и возможности.

Чтобы прийти в себя, Кэрол потребовалось много времени. На фоне бессилия у неё развилась глубокая депрессия и пристрастие к алкоголю, что снова привело к конфликту со Мстителями. Тем не менее, вскоре способности Бинари стали постепенно возвращаться.

После возвращения Кэрол сменила свой костюм на чёрный и взяла псевдоним Птица Войны

В ходе очередного вторжения Крии пришельцы возвращают к жизни погибшего ранее Мар-Велла. Но это оказалось ненадолго: Капитан Марвел пожертвовал собой ради того, чтобы спасти родную планету от разрушения. Кэрол, осознав своё предназначение, в память о бывшем возлюбленном забрала себе его супергеройское имя.

К тому моменту Дэнверс окончательно восстановила свои былые способности. Для того, чтобы выйти из атмосферы Земли, ей достаточно пролететь чуть менее двух минут. Её максимальная скорость никому не известна, но в космическом пространстве Кэрол может разогнаться до значений, втрое превышающих скорость звука. Космическая энергия позволяла долгое время пребывать внутри вакуума.

Когда Крии снова попытались устроить вторжение, Дэнверс практически единолично смогла отразить атаку целой армии, угрожавшей Нью-Йорку. Спасение города не далось ей легко: отражение огромного количества энергии повредило её мозг и стерло некоторые её воспоминания.

Новая Капитан Марвел находилась то на Земле, то в космосе. Так, она побывала и в составе Мстителей, и Щ. И. Т. А., и даже Стражей Галактики. Во время недавнего масштабного события «Вторая гражданская война» Кэрол возглавила сторону, считавшую, что с помощью предсказаний будущего супергерои имеют полное право ловить и судить преступников до совершения злодеяния.

Капитан Марвел против Железного человека в ходе Второй гражданской войны

У Кэрол была возможность попросту «испарить» вчерашних напарников, но позволить это она себе не могла. Тем не менее Тони Старк после битвы с ней оказался в критическом состоянии и впал на долгое время в кому. Результат сражения, который чуть не стал трагедией, заставил пересмотреть Дэнверс свои взгляды.

О том, что у Marvel Studios есть планы на создание фильма о персонаже, стало известно в 2014 году. Спустя два года назвали исполнительницу главной роли — Бри Ларсон. Кевин Файги , президент компании, посчитал, что она как никто другой подходит на эту роль.

В случае с Капитаном Марвел, вам нужно сбалансировать [её способности], найдя кого-то, кто очень человечен и кто смог бы найти отклик у зрителей.

Бри — тот человек, с которым вам захочется отправиться в это приключение.

президент Marvel Studios

Бри Ларсон на съёмках фильма «Капитан Марвел»

Завязка фильма лишь поверхностно повторяет первоисточник. Как и в комиксах, Кэрол Денверс — опытный пилот ВВС США. В 1990-х годах Земля оказалась в центре межгалактического конфликта, и в ходе взрыва инопланетного происхождения структура ДНК Дэнверс слилась с ДНК воина Крии.

Кевин Файги, комментируя производство «Капитана Марвел», отметил, что персонаж сыграет очень важную роль в развитии вселенной. По его словам, Дэнверс станет «самым сильным персонажем, которого когда-либо представляли в кино». Сюжет же сконцентрируется скорее на самой личности героини, чем на её подвигах и способностях.

«Какие у нее ограничения? Какие у неё слабости?» — эти вопросы лежат в основе истории, которую мы пишем.

президент Marvel Studios

В комиксах Кэрол Дэнверс всегда занимала видное место, и, судя по всему, не меньшую роль она сыграет и в киновселенной Marvel. Создатели делают на неё ставку: Капитан Марвел призвана изменить ход битвы с Таносом.

Но опасение вызывает то, что Дэнверс, которую за девятнадцать фильмов ни разу не упомянули, стремительно приобретает роль одного из центральных персонажей. Студии потребуется немало усилий, чтобы обозначить её важность для повествования лишь за один фильм. Остаётся ждать премьеры сольного фильма 7 марта 2019 года и надеяться, что Marvel Studios не только грамотно введёт в Капитана Марвел киновселенную, но и покажет, почему она так важна для завершения конфликта из «Мстителей: Войны бесконечности».

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