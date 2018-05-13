Ольга Сидорова: День Победы вызывает горький комок в горле

Руководитель проекта «Музей под открытым небом», помощник депутата думы города Сургута Ольга Сидорова для ИА «Уральский меридиан» о событиях уходящей недели:

На этой неделе прошло празднование великого праздника Дня Победы. Все активно вспоминали ветеранов, прошедших годы войны, вспоминали родных, которым не суждено было вернуться и о тех, кто все же дожил до сегодняшнего дня… 25 тысяч жителей Сургута приняло участие в шествие «Бессмертного полка», гордо неся фотографии своих дедов и прадедов, воевавших на полях сражений в годы войны. На площадях города была представлена богатая программа мероприятий с участием лучших творческих коллективов города, чтения стихов о войне и раздачей полевой каши.

В такой праздник трудно и даже совестно вставлять комментарии, рассуждения, для меня темы/поводы, мероприятия связанные с этим праздником, одаривание ветеранов сегодня вызывает горький комок в горле. Порой наблюдать как из великого праздника делают, или точнее сказать раздувают национальную идею, абсолютно вычеркивая достоверное, глубокое, больное и великое содержание, выпячивая на передний план атрибутику, громкие слова за которыми ничего нет — очень больно.

Как у всех жителей России у меня большая мужская часть семьи со стороны отца и матери ушли на фронт. Про не вернувшихся, к сожалению, у меня нет информации… Помню только, что бабушка говорила, что ее брат погиб в первый месяц службы — утонул в болоте, идя из дома на фронт.

Я знаю, и я помню моего дедушку, он единственный вернулся с той войны. Это был очень молчаливый человек с холодными и пустыми глазами, он всегда курил вечером в тишине и часами смотрел вдаль. Я не помню его голос, он говорил только важное, очень тихо и редко. Мы с братьями любили играть его медалями в песке, весело было закапывать их как клад в огороде, конечно большую часть мы и потеряли тогда. Однако он не ругался, не знаю почему, может он не заметил пропажи… А может быть для него стало победой то, что его внуки могут, не зная о пролитой крови, и не понимая ужаса тех дней, просто играть круглыми металлическими предметами и быть счастливыми. Дедушка никогда не рассказывал о событиях тех страшных дней, сколько мы его не просили, он молчал. Хотя рассказать было о чем! Он прошел всю войну, участвовал во взятии Берлина и даже жил 3 года в акупационной Германии. Уйдя необразованным мальчишкой, вернувшись, он знал три языка, был превосходным механиком, строителем и неимоверно метким стрелком.

К сожалению, на мой взгляд, огромный пласт достоверной информации о тех страшных днях, а главное личных переживаний, трагедий и испытаний не доходит до наших детей. В настоящее время они не понимают, что такое самостоятельность, ответственность. О чем говорить? В годы войны ребенок в 8 лет уже был полноценным работником и мог трудиться на заводе, собирая танки. Дети в 12 лет, сами, осознанно прибавляли себе возраст и шли под пули на фронт, грудью защищать мать и родное отечество… А сейчас? Не будем углубляться в вопросы воспитания и проблем детей и подростков, подытожим тем, что большая часть современных детей видит войну с романтической и героической стороны, транслируемой с экрана, искренне считая патриотизмом ношение георгиевской ленты на лацкане или на сумке…

Сегодня ветеранов, да и уже тружеников тыла, детей блокадного Ленинграда осталось очень мало. Однако в 80-90 годы, когда их было больше, и они были полны жизни и надежд, им обещали квартиры и уже тогда говорили, что нужно оказывать им помощи и предоставлять льготы! Квартиры давали единицам, многие умирали в условиях не достойных их подвигам, но обещания продолжали поступать. Да, в те годы праздник «День Победы» был, но его не популяризировали, истории не записывали, плакатов дома не вешали. Был парад, не демонстрация мощи оружия и армии, а парад Победы, со слезами на глазах и с цветами, поздравления, помню, концерты с Лещенко и Кабзоном по телевизору, и пожалуй все.

А как же поздравляют самих ветеранов? Получили ветераны от государства обещанные квартиры, достойные пенсии и иную поддержку? Каждый год в конце апреля начинаются поиски спонсоров и меценатов, дабы обеспечить ветеранов Великой Отечественной Войны тушенкой и макаронами…

Подвоя итог череды мыслей и потока эмоций, делая акцент на субъективности данного материала, прихожу к двум выводам.

Первый вывод — большая часть праздника все же национальная идея, популяризация патриотизма, детский маскарад с военной формой, демонстрация мощи армии, отличный пиар.

Второй — как бы современные тенденции не переворачивали и не искажали ценности, в наших ДНК, в нашем подсознании кровью прадедов вбита правда и вся боль и горечь тех страшных дней, не зная многого, мы чувствуем мороз по коже когда смотрим на старые, потемневшие фотографии, слушаем венные песни или читаем исторические факты.

Ветераны, дожившие до сегодняшнего дня — настоящие герои, достойно и смиренно принимающие все реальность, любящие всем сердцем жизнь и радующиеся, что смогли дать нам голубое, чистое, мирное небо над головой.