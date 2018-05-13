На LII Пушкинском фестивале будет работать шатер 18+ «с неизвестным Пушкиным»

Государственный музей-заповедник А. С. Пушкина «Михайловское» опубликовал программу LII Всероссийского Пушкинского праздника поэзии: он пройдёт с 1 по 6 июня в Пушкинских Горах и Михайловском. В программе будет много костюмированных представлений, шатры с кухней пушкинских времён, мастер-классы гончаров, скобарей, ткачей, краснодеревщиков, бочкарей, плотников. Впервые в окрестностях села Михайловское будет создан палаточный городок, который будет работать все дни фестиваля. Именно там после 22:00 каждый день будет работать шатер 18+, как утверждают организаторы, «с неизвестным Пушкиным». Напомним, худруком фестиваля в этом году стал балетмейстер Гедиминас Таранда. Чтобы оперативно отслеживать самые важные новости в Пскове и России, подписывайтесь на наши группы в «Телеграме», «ВКонтакте», «Твиттере», «Фейсбуке» и «Одноклассниках».