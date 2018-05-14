Музей-заповедник «Болдино» приглашает на «Ночь музеев»

19 мая в музее-заповеднике Александра Пушкина «Болдино» пройдет акция «Ночь музеев — 2018». С 19.00 до 23.00 здесь можно побывать в летнем кафе, пройти мастер-классы по прядению и ткачеству, а также бесплатно посетить экскурсию. Об этом сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области.

В господском доме гостей музея ждут на театрализованной экскурсии «Я в Болдине писал, как давно уже не писал…». Начало мероприятия: в 19.00, 19.30, 20.00, 21.30, 22.00 и 22.30.

На экскурсии «Болдинские промыслы» можно будет посетить господскую кухню, людскую и амбар. Начало экскурсии каждые полчаса: в 19.00, 19.30, 20.00, 21.30, 22.00 и 22.30. Группы будут формироваться у господской кухни.

В господской кухне, баньке, людской и конюшне для взрослых и детей организуют мастер-классы по прядению, ткачеству и гончарному делу.

Сделать красочные фото на память посетители музея смогут в фотоателье, которое расположено в шатровой беседке. На берегу пруда будут организованы летнее кафе и угощение «Чай по-болдински».

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