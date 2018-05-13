Ещё
Самой красивой бабушкой Ярославля стала 59-летняя работница мэрии
Далее:
Читайте также:
Ещё

Самой красивой бабушкой Ярославля стала 59-летняя работница мэрии 

76.ru 1 час назад
Фото: 76.ru
В Ярославле прошёл первый конкурс красоты для бабушек «Гранд миссия Ярославль 2018». Королевой конкурса среди женщин с внуками стала 59-летняя Марина Крейнцберг.
Марина работает в департаменте образования мэрии Ярославля, у неё двое детей и двое внуков.
— Я занимаюсь спортом, туризмом, ландшафтным дизайном, катаюсь на велосипеде, занимаюсь пилатесом и танцами, ещё осваиваю горные лыжи, — написала о себе в анкете Марина Крейнцберг.
Своим последним достижением женщина считает то, что проехала за рулём авто 1200 километров.
— Я решила принять участие в конкурсе, чтобы попробовать в жизни что-то новое, получить положительные эмоции, наполнить жизнь приятными волнениями, ожиданием и разнообразием, — рассказала Марина.
Марина Крейнцберг не сидит на месте. Женщина занимается спортом и танцами
Кокнкурс для женщин в возрасте вызвал много интереса, поэтому организаторы пообещали, что повторят его в следующем году.
— В связи с многочисленными просьбами и большим количеством желающих принять участие в следующем году критерий «иметь внуков» мы решили сделать необязательным, — рассказала организатор конкурса Наталья Куликова. — Пусть будет просто для тех, кому от 45. Это будет не просто конкурс, а тематическое мероприятие нового формата, где каждая участница покажет себя на сцене, раскроет в себе много нового.
Конкурс для женщин в возрасте обещали повторить в следующем году
В феврале в Ярославле выбрали самую красивую женщину города. Ею стала 39-летняя мама троих детей.
76.ru: последние новости
12 лет в забытьи: в Ярославской области памятник Лермонтову завалили досками «Простым смертным не дадут поработать»: в Ярославле разгорелся скандал с трудоустройством подростков Навалили у входа в храм: Слепцов предложил арестовывать лошадей в центре Ярославля
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
На Самойлову набросились зрители82
Фудпорн: зачем девушки обнажают грудь в ресторанах265
Что цензура вырезала из фильма «Экипаж»36
«Тысяча чертей!»: угадайте фильм Боярского по кадру9
Тест: отгадайте военный фильм по одному кадру41
Видео
03:14
Провальное выступление Самойловой появилось в сети
ТВ
01:15
«Зачем облизывать англичан»: Лоза о провале Самойловой
Концерты
04:54
Дженнифер Лопес устроила жаркие танцы в эфире
ТВ
02:52
Еву Грин засняли в подмосковном продуктовом
Кино
00:25
Собака влезла в кадр во время прогноза погоды
ТВ
04:54
За что знаменитостей сажают в тюрьму
Кино
05:46
Никто не узнает этих звезд без макияжа
Кино
10:13
Как кинозвезды решаются на каминг-аут
Кино
04:14
Киношники раскрыли секреты съемок
Кино
04:42
Самые страшные взрывы в кино
Кино
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение