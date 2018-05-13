Самой красивой бабушкой Ярославля стала 59-летняя работница мэрии

В Ярославле прошёл первый конкурс красоты для бабушек «Гранд миссия Ярославль 2018». Королевой конкурса среди женщин с внуками стала 59-летняя Марина Крейнцберг.

Марина работает в департаменте образования мэрии Ярославля, у неё двое детей и двое внуков.

— Я занимаюсь спортом, туризмом, ландшафтным дизайном, катаюсь на велосипеде, занимаюсь пилатесом и танцами, ещё осваиваю горные лыжи, — написала о себе в анкете Марина Крейнцберг.

Своим последним достижением женщина считает то, что проехала за рулём авто 1200 километров.

— Я решила принять участие в конкурсе, чтобы попробовать в жизни что-то новое, получить положительные эмоции, наполнить жизнь приятными волнениями, ожиданием и разнообразием, — рассказала Марина.

Марина Крейнцберг не сидит на месте. Женщина занимается спортом и танцами

Кокнкурс для женщин в возрасте вызвал много интереса, поэтому организаторы пообещали, что повторят его в следующем году.

— В связи с многочисленными просьбами и большим количеством желающих принять участие в следующем году критерий «иметь внуков» мы решили сделать необязательным, — рассказала организатор конкурса Наталья Куликова . — Пусть будет просто для тех, кому от 45. Это будет не просто конкурс, а тематическое мероприятие нового формата, где каждая участница покажет себя на сцене, раскроет в себе много нового.

Конкурс для женщин в возрасте обещали повторить в следующем году

В феврале в Ярославле выбрали самую красивую женщину города. Ею стала 39-летняя мама троих детей.