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В Ярославле выбрали самую красивую бабушку
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В Ярославле выбрали самую красивую бабушку 

АиФ 1 час назад
Фото: АиФ
В городе прошел конкурс красоты «Гранд миссия Ярославль 2018». Победительицей стала 59-летняя Марина Крейнцберг.
Марина работает в департаменте образования мэрии. У нее двое детей и двое внуков. В анкете о себе Марина Крейнцберг написала, что занимается спортом и туризмом, ландшафтным дизайном, катается на велосипеде. Также победительница указала, что любит пилатес и танцы, а также осваивает горные лыжи.
В следующем году организаторы снова проведут конкурс на звание самой красивой бабушки. Правда, наличие внуков будет необязательным. В мероприятии смогут принять участие женщины от 45 лет.
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