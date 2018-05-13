YouTube составил рейтинг самых популярных в России музыкантов 

МОСКВА, 13 мая — РИА Новости. Видеохостинг YouTube добавил раздел музыкальных хит-парадов, в котором отображаются предпочтения пользователей в зависимости от географического положения.
Рейтинг YouTube постоянно обновляется. По результатам на конец апреля и начало мая самым популярным исполнителем в России стал Егор Крид, вторую строчку занял Элджей, тройку лидеров замыкает дуэт «Время и Стекло». В список также вошли Jah Khalib, Ленинград, Loboda, Matrang, Pharaoh, MiyaGi & Endshpiel и Ольга Бузова.
Среди музыкальных клипов лидирует «Цвет настроения синий» Филиппа Киркорова, за ним следует «Миллион алых роз» Егора Крида, а третье место занимает «Одним целым» рэпера Pharaon.
Лучшими композициями признаны «Миллион алых роз» Егора Крида, «Медуза» Matrang и трек Black группы GAZIROVKA.