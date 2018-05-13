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Вперед в прошлое
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Вперед в прошлое 

Вечерняя Москва 1 час назад
Фото: Вечерняя Москва
Наверное, у каждого есть памятная фотография, глядя на которую невольно улыбаешься. «Вечерняя Москва» предлагает вам поделиться этой маленькой радостью с читателями и принять участие в конкурсе «Вперед в прошлое».
Здравствуйте! Меня зовут Галина Корнеева (справа), мне 11 лет. На руках у меня моя шестимесячная сестренка Люсенька, а слева — сестра Валентина. Ей девять. Фотография сделана в Москве, на 2-й Хуторской улице. Пять лет назад, в 1944 году, мы вернулись из Уфы, из эвакуации, и поселились в восьмиметровой комнате в бараке. Кто фотографировал, я не помню.
Время идет, а мы так же вместе. Людмила Ивановна всю жизнь работала медсестрой, Валентина Федоровна — инженером. А я 54 года проработала в службе быта, прошла путь от ученицы до директора фабрики. Фотография сделана на моем юбилее — 15 марта мне 80 лет исполнилось.
НУЖНО
— Выбрать памятную фотографию, где вы запечатлены один или с кем-то много лет назад.
— Сделать новый снимок, чтобы он был максимально похож на старый: те же люди, позы, похожая одежда, обстановка.
— Переснять старый снимок и прислать обе фотографии на электронный адрес nedelya@vm.ru, указав свои контактные данные, когда снимки сделаны и кто на них. Возможно, со старой фотографией связана интересная история.
УЧАСТНИКОВ, ЧЬИ СНИМКИ ЖЮРИ ПРИЗНАЕТ ЛУЧШИМИ, ЖДУТ ПРИЗЫ
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