В Италии почти каждый десятый ребёнок живет в абсолютной бедности

Об этом говорится в докладе, опубликованном на сайте итальянского отделения международной организации Save The Children в связи с проведением национальной кампании «Осветим будущее».

Авторы документа называют Италию «страной, запрещенной для детей», так как помимо того, что 1 млн 300 тысяч или 12,5 процента несовершеннолетних итальянцев живут в абсолютной бедности, треть из них не пользуется интернетом, половина не читает книг, а 40 процентов не имеют возможность заниматься спортом, а также развивать свои способности, посещая кружки и секции по интересам.

Причиной тому, отмечается в докладе, является недостаточность объема предоставляемых детям образовательных услуг, что часто непосредственно связано с их материальным положением, а также социально-экономическим положением территорий, на которых они проживают. Не случайно, подчёркивается в нём, последнее место по показателю образовательных услуг в Италии занимают Сицилия и Кампания, значительно отстающие экономически от северных областей. Не многим лучше обстоят дела в соседних Калабрии и Апулии.

«Государство, которое не гарантирует равные права, обязанности и возможности для всех, не давая развиваться талантам и возможностям наших детей, не только является несправедливым, но и лишено будущего», — говорит по этому поводу генеральный директор итальянского отделения организации Save the Children Валерио Нери.