Ещё
В Италии почти каждый десятый ребёнок живет в абсолютной бедности
Далее:
Читайте также:
Ещё

В Италии почти каждый десятый ребёнок живет в абсолютной бедности 

Парламентская газета 57 минут назад
Фото: Парламентская газета
Об этом говорится в докладе, опубликованном на сайте итальянского отделения международной организации Save The Children в связи с проведением национальной кампании «Осветим будущее».
Авторы документа называют Италию «страной, запрещенной для детей», так как помимо того, что 1 млн 300 тысяч или 12,5 процента несовершеннолетних итальянцев живут в абсолютной бедности, треть из них не пользуется интернетом, половина не читает книг, а 40 процентов не имеют возможность заниматься спортом, а также развивать свои способности, посещая кружки и секции по интересам.
Причиной тому, отмечается в докладе, является недостаточность объема предоставляемых детям образовательных услуг, что часто непосредственно связано с их материальным положением, а также социально-экономическим положением территорий, на которых они проживают. Не случайно, подчёркивается в нём, последнее место по показателю образовательных услуг в Италии занимают Сицилия и Кампания, значительно отстающие экономически от северных областей. Не многим лучше обстоят дела в соседних Калабрии и Апулии.
«Государство, которое не гарантирует равные права, обязанности и возможности для всех, не давая развиваться талантам и возможностям наших детей, не только является несправедливым, но и лишено будущего», — говорит по этому поводу генеральный директор итальянского отделения организации Save the Children Валерио Нери.
Парламентская газета: последние новости
Какой фильм посмотреть на выходных Металлурги Магнитогорска посадят на территории города 1,5 тысячи деревьев Алкоголь отодвигают от мундиаля
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
На Самойлову набросились зрители82
Фудпорн: зачем девушки обнажают грудь в ресторанах265
Что цензура вырезала из фильма «Экипаж»38
«Тысяча чертей!»: угадайте фильм Боярского по кадру9
Тест: отгадайте военный фильм по одному кадру41
Видео
03:14
Провальное выступление Самойловой появилось в сети
ТВ
01:15
«Зачем облизывать англичан»: Лоза о провале Самойловой
Концерты
04:54
Дженнифер Лопес устроила жаркие танцы в эфире
ТВ
02:52
Еву Грин засняли в подмосковном продуктовом
Кино
00:25
Собака влезла в кадр во время прогноза погоды
ТВ
04:54
За что знаменитостей сажают в тюрьму
Кино
05:46
Никто не узнает этих звезд без макияжа
Кино
10:13
Как кинозвезды решаются на каминг-аут
Кино
04:14
Киношники раскрыли секреты съемок
Кино
04:42
Самые страшные взрывы в кино
Кино
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение