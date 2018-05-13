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Защитники скульптуры Коста Хетагурова во Владикавказе выставили фотоохрану
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Защитники скульптуры Коста Хетагурова во Владикавказе выставили фотоохрану 

АиФ Ставрополье 48 минут назад
Фото: АиФ Ставрополье
Защитники скульптуры Коста, выполненной знаменитым Владимиром Соскиевым и установленной на проспекте Мира, выставили фотоохрану.
О переносе говорят с 2010 года, когда памятник был подарен Владимиром Соскиевым и установлен напротив входа в Центральный парк. Коста предстал перед народом не в образе бронзового гиганта, а маленьким человеком, ослабленным болезнью. Далеко не все оказались готовы принять такой образ. Масла в огонь подлили и подростки, фотографировавшиеся с Коста в фривольных позах. Тогда фамилия Хетагуровых приняла решение о переносе памятника и добивалась этого во всех инстанциях. «Но Коста — это общенародное достояние, — считает журналист Алина Акоефф и вместе с ней многие горожане. — И прежде чем включать бульдозер, надо много раз подумать, провести референдум, а не принимать решения в закрытых кабинетах. Я часто вожу экскурсии по проспекту, и туристы, и жители города любят его». Аргументы у сторонников: Коста, конечно, великий писатель, но человек. Что касается недостойного поведения, то это проблема молодёжи и их родителей, но никак не памятника.
«Подобного инцидента не возникло, если бы в республике работал художественный совет по монументальному и декоративному искусству, — уверена директор Северо-Кавказского филиала Государственного центра современного искусства Галина Тебиева, — Кроме того, надо уважительно относиться к профессионализму и авторитету Соскиева». Она и группа активистов решили провести акцию в защиту Коста. Все желающие принесли своё фото, из которых сделали символическое кольцо — караул вокруг памятника. Также люди подписывали петицию на имя главы РСО-Алания Вячеслава Битарова о прекращении «войны» со скульптурой. Петицию пописывали даже полицейские, которые следили за порядком. Представителей городской администрации на акции не было, но прошёл слух, что решение о переносе может быть пересмотрено.
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