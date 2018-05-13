Защитники скульптуры Коста Хетагурова во Владикавказе выставили фотоохрану

Защитники скульптуры Коста, выполненной знаменитым Владимиром Соскиевым и установленной на проспекте Мира, выставили фотоохрану.

О переносе говорят с 2010 года, когда памятник был подарен Владимиром Соскиевым и установлен напротив входа в Центральный парк. Коста предстал перед народом не в образе бронзового гиганта, а маленьким человеком, ослабленным болезнью. Далеко не все оказались готовы принять такой образ. Масла в огонь подлили и подростки, фотографировавшиеся с Коста в фривольных позах. Тогда фамилия Хетагуровых приняла решение о переносе памятника и добивалась этого во всех инстанциях. «Но Коста — это общенародное достояние, — считает журналист Алина Акоефф и вместе с ней многие горожане. — И прежде чем включать бульдозер, надо много раз подумать, провести референдум, а не принимать решения в закрытых кабинетах. Я часто вожу экскурсии по проспекту, и туристы, и жители города любят его». Аргументы у сторонников: Коста, конечно, великий писатель, но человек. Что касается недостойного поведения, то это проблема молодёжи и их родителей, но никак не памятника.