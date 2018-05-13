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Дикие солдаты: российский фотограф показал, как солдаты превращаются в зверей
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Дикие солдаты: российский фотограф показал, как солдаты превращаются в зверей 

Bigpicture.ru 1 час назад
Фото: Bigpicture.ru
Московский фотограф Александр Хохлов представил впечатляющую серию портретов военнослужащих под названием «Дикие солдаты» (Wild Soldiers). Снимки посвящены идее, что люди во время войны превращаются в зверей.
Проект, в котором в качестве визажистов приняли участие Наталья Павлова и Ульяна Махтюк, а ретушером являлась Вероника Ершова, показывает наполовину раскрашенные лица солдат — для имитации диких существ, включая жестоких львов и пугающих тигров. Безупречные фотографии, макияж, спецэффекты и реквизит позволяют снимкам серии вызывать у зрителя резонанс на эмоциональном уровне.
Конечной целью этих образных портретов солдат является стремление подчеркнуть, что «невозможно убивать людей и сохранять при этом свой человеческий облик. Война меняет людей, превращая их в опасных, жестоких и непредсказуемых зверей».
Trendhunter.com
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