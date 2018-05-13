12 лет на Тайване: русский журналист рассказал о своей жизни на острове

«КВ» продолжает рассказывать истории россиян, которые уехали жить за рубеж. На этот раз своим опытом с нами поделился Виталий Андреев , корреспондент русского бюро радио Taiwan International, который 12 лет назад переехал из Москвы в Тайбэй. Он поведал нам, почему тайваньцы предпочитают быть «головой курицы», а не «хвостом коровы». Как выходцы из постсоветского пространства поделили остров в кулинарном смысле? И зачем на Тайвань охотно зовут русских красавиц, а из материкового Китая приезжают подлечиться?

«Иностранцам нужно помогать»

На Тайване я оказался благодаря тому, что начал изучать китайский язык на философском факультете РГГУ. Когда подошло время окончания основного курса в университете, к нам пришли представители Тайбэйско-Московской координационной комиссии и рассказали о тайваньской стипендии. Я тогда еще ничего толком не знал о Тайване, но увидев, что открывается такая возможность, я решил на нее подать заявку. Она была принята, и я приехал сюда учиться.

Тайвань мне сразу очень понравился. Когда я прибыл в Тайбэй, я сразу почувствовал какую-то теплоту, мне пришлось по душе не только отношение тайваньцев к жизни, но и их поведение, культура. Здесь относятся к человеку, и особенно к иностранцу, очень дружелюбно и располагающе. Все открыты к общению.

Когда я еще учился в магистратуре, как раз открылась вакансия на международном радио Тайваня. Недолго думая, я просто подал заявку, особенно не надеясь на то, что меня примут на должность радиоведущего: у меня не было журналистского образования. Но в итоге я получил эту работу. Она еще больше укрепила мое желание остаться здесь. Благодаря ей я стал лучше понимать, как люди здесь живут, начал много путешествовать по острову. Такую интересную работу в России с китайским языком я, может быть, и найду, но на других условиях и в другой обстановке. Я решил, что нужно ею дорожить. А если бы я не оказался на радио Тайваня, возможно, сразу уехал бы в Россию после окончания магистратуры.

Нельзя сказать, что решение о переезде мне далось психологически сложно. Мои родители привыкли, что я изучаю китайский язык, привыкли к моим отъездам. Они сами уже побывали на Тайване, и им очень здесь понравилось. Для них я всегда на связи, они же слушают нашу радиостанцию! А сам я не вижу никаких сложностей жизни в другой стране. Тем более, я знаю китайский язык, поэтому мне было легко почувствовать себя здесь в своей тарелке. Среди местных жителей господствует мнение, что иностранцам нужно помогать. Вы же приехали далеко, в другую страну, надо войти в ваше положение. Возможно, это связано с тем, что я вращался в академической среде, — в бизнесе, наверное, все посложнее.

А тайваньские друзья появились у меня еще до переезда — это были повара. Будучи студентом в России, я начал подрабатывать переводчиком в одном из известных московских ресторанов. Там нужно было постоянно находиться на кухне и вести диалог между китайскими поварами и русским персоналом.

«Ощущение вечного лета»

Тайвань в итоге превзошел мои ожидания. Мне очень нравятся природа этого острова и образ жизни тайваньцев. Возьмем, например, так популярные здесь мотоциклы. Как только я приехал, сдал на права и нашел себе скутер — не очень новый, но надежный. Я ездил на нем по горам. Если углубиться в них, можно найти множество небольших дорог, которые могут завести в совершенно неожиданные места. Контраст с материковым Китаем состоит в том, что здесь все расположено очень компактно, и есть очень много разных мест, куда можно отправиться, — и горы, и океан; на востоке очень красивая природа, а на западе — исторические и культурные достопримечательности. Спустя 12 лет жизни на острове я до сих пор открываю для себя новые интересные места.

На Тайване создается ощущение вечного лета: не нужно беспокоиться из-за погоды, хотя она иногда и бывает слишком жаркой, особенно летом. Переношу я это с трудом. В жаркое время суток стараюсь поменьше выходить на улицу, вставать пораньше, пока солнце еще не так высоко. Конечно, это не так просто: жара — серьезная нагрузка на сердце, а высокая влажность не дает свободно дышать летом. Но это все мелочи.

Мне кажется, что здесь окружение и общая атмосфера способствуют человеку, если он хочет развиваться, настроен на самосовершенствование. Здесь ему ничто не будет мешать, как это часто бывает у нас в России. Это связано с культурой: сказывается конфуцианский взгляд на учение, ученость и образование. Местные жители не агрессивны, поэтому их общество более гармонично.

Криминогенная обстановка на острове тоже не в пример лучше: в любое время суток можно ездить в метро, ходить по улицам и ничего не бояться. Тайваньцы относятся к правилам уважительно. А законы здесь очень простые и понятные. Думаю, что Тайвань — это одно из тех мест, в которых можно прожить жизнь, не нарушая никаких законов, и это будет легко. Общество здесь создано для людей, а бюрократия работает на то, чтобы сделать жизнь граждан более удобной и простой. Например, все учебные заведения — от школ до вузов — открыты для посещения. Каждый человек может зайти и использовать спортивный стадион. Я недавно был в школе в Илане, там вообще не было забора. Это все создает атмосферу открытости в обществе.

В местных жителях очень силен предпринимательский дух. Есть на Тайване пословица «Лучше быть головой курицы, чем хвостом коровы», то есть лучше работать в маленькой компании, иметь свой собственный бизнес, чем быть «пешкой» в крупной корпорации.

С жильем здесь сейчас те же проблемы, что в Москве и Санкт-Петербурге — очень высокие цены. В столице земли очень мало, поэтому цены на жилье в последние годы взлетели. Правда, с арендой ситуация несколько лучше: большую двух-трехкомнатную квартиру в центре Тайбэя можно найти за $800 США. В Москве, я думаю, такого уже не отыщешь.

Что касается медобслуживания, то на Тайване существует система медицинского страхования, которая включает в себя и иностранцев. Если вы приехали на Тайвань и находитесь здесь более четырех месяцев, то по закону вы обязаны оформить медицинскую страховку. Каждый месяц нужно выплачивать определенную сумму — сейчас она составляет 25 долларов США. И когда вам нужно пойти к врачу, вы можете за очень небольшую плату записаться на прием; большинство лекарств отпускаются по льготным ценам. А медицина здесь очень качественная и высокотехнологичная. На Тайване даже развивается медицинский туризм: жители материкового Китая приезжают сюда не только чтобы путешествовать, но и чтобы пройти лечение.

Наши девушки для тайваньцев — идеал красоты!

На Тайване есть русское сообщество: по моим подсчетам, от 500 до 1000 русскоговорящих — не только из России, но из Белоруссии, Украины, Армении, Казахстана. В основном они живут в Тайбэе, но многие выбирают и другие города. Так, в Тайбэе есть ресторан, где повар и основатель — русские. В Илане, на востоке острова, есть украинский ресторан, а на западе, в Тайчжуне, тоже есть ресторан русской кухни, но его открыл белорус. Получилось, что остров поделили в кулинарном смысле. Эти рестораны в то же время стали центрами культурной жизни русской общины. Там проводятся банкеты, праздники. Недавно была Пасха, и Олег, основатель русского ресторана в Тайбэе, специально заказал куличи — их там можно было купить.

Есть еще несколько православных церквей. Изначально на Тайване была православная церковь , которую открыл греческий священник отец Иона. Туда раньше ходили все сербы, армяне, россияне и другие. Многие ходят и сейчас, хотя богослужение там ведется на английском языке. А где-то пять лет назад открылся приход Русской православной церкви в столице, не так далеко от небоскреба Тайбэй 101. Насколько я знаю, они сейчас расширяются, открывают небольшие приходы в Синьчжу и в Тайчжуне.

Члены русскоязычного сообщества здесь периодически организуют походы, футбольные матчи… Я, например, являюсь капитаном русско-тайваньской команды по гребле на лодке «Дракон». Здесь это национальный вид спорта, а команда сложилась еще в студенческие годы.

В основном русскоязычные люди приезжают жить на Тайвань по академическому и студенческому обмену и продолжают здесь работать. Кто-то уезжает потом в Сингапур или в материковый Китай, кто-то возвращается в Россию. Есть еще модели. Тайваньские модельные агентства специально приглашают сюда русских и украинок на длительные контракты. Наши девушки для тайваньцев — идеал красоты!

К русским местные жители относятся с большим интересом. Россия для них — загадочная страна. Многие здесь, еще когда учились в школе, читали о России, но до 90-х годов прошлого века у них не было никаких возможностей поехать в нашу страну. Так что Россию тайваньцы в основном знают по книгам. Нужно упомянуть и о том, что жена сына Чан Кайши Цзян Цзинго тоже была русской. Все тайваньцы знают Фаину Вахреву, ее образ связан здесь с положительными семейными ценностями — добротой, терпением.

Но в последние годы, правда, образ России изменился. На Тайване в СМИ, начиная, может быть, с 2014 года, появился такой ярлык, что представители России — воинственный народ. И это связано не только с внешней политикой. В социальных сетях набирают популярность ролики, в которых русские молодые люди разбивают головой кирпичи или купаются в ледяной проруби. Это все для местных жителей непостижимо.

По России я, конечно, очень скучаю, но стараюсь регулярно туда ездить, хотя бы раз в год на две-три недели. Я хотел бы вернуться на родину и еще только несколько лет назад об этом серьезно подумывал. Несмотря на то что работа у меня здесь интересная и замечательная, мне кажется, долго оставаться на одном месте тоже не слишком хорошо. К сожалению, когда у меня возникла эта мысль, в России появились экономические проблемы, ситуация начала меняться, и я не смог осуществить свои планы. Хотя в то время я уже собирался переезжать: отвез кота в Москву и думал, что через полгода отвезу все вещи и приеду сам. Но я надеюсь, что через два-три года в России все стабилизируется, и тогда я вернусь окончательно.

Тайбэй—Москва.

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