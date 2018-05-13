Что посмотреть по телевизору с 14 по 21 мая

Летом, как правило, телевизор смотрят меньше. Но, во-первых, еще не лето, во-вторых, вечерние просмотры интересного никто не отменял. Давайте пробежимся по программе и поглядим, на чем стоит остановить внимание.

Страсти любовные и медицинские — это сериал «Практика» с Ксенией Лавровой-Глинкой. После первого сезона народ просто визжал от восторга! Тут дело в искренности: все было очень похоже на правду, как она есть — и чувства, и обстановка в больнице, которую, кстати, снимали в реально работающей больнице скорой помощи, и действия врачей, которых всему обучали врачи настоящие… Короче, знаете, вышла такая сказка, но похожая все же на реальность. С 14 мая на «Первом канале» «Практика» «заряжает» второй сезон (14 мая — в 21:30, 16-17 мая — в 21:35).

Кроме того, для любителей позднего киносмотрения в эфире «Первого канала» заблистают в сериале «Безопасность» Кирилл Плетнев Никита Высоцкий (14 мая в 01:00, 15 мая в 0:00, 16 мая в 0:10, 17 мая в 01:10).

Россия 1 Медицинской тематикой «ответит» Первому и «Россия 1»: там с понедельника показывают «Склифосовского» (начало — 15:00). Максим Аверин в особом представлении не нуждается, так что вы понимаете, что вас там ждет.

Региной Мянник, Кроме того, на «России 1» с понедельника же любителей мелодраматичных, но закрученных сюжетов ждет телесериал «Сиделка» с Юрием Беляевым Сергеем Жигуновым и Александрой Власовой (21:00, 22:10). Суть: преподаватель химии Катя Кирсанова ухаживает за больной мамой. Отправившись однажды на могилу отца, Катя обнаруживает там странную записку: «Это не Люська». Мать на вопросы не отвечает, а вскоре Катю увольняют. Впрочем, вскоре она получает любопытное предложение о работе: стать сиделкой при больном старике в богатом доме. Глава семьи, успешный бизнесмен, Анатолий Павлович Шубин , находится в коме и его привозят домой умирать. Трое его детей не проявляют никакого участия. Но если в окружении семьи он не подает никаких признаков жизни, но оставшись с Катей наедине, начинает говорить…

Канал продолжает показ премьерных серий легендарного детективного сериала «Мухтар. Новый след», где оперативники Максим Жаров Алексей Самойлов и следователь Екатерина Калитина раскрывают самые опасные преступления вместе с овчаркой по кличке Мухтар. В новых сериях сотрудникам уголовного розыска, которых связывают не только отношения по службе, но и настоящая дружба, предстоит разобраться в деле с исчезновением ценнейшей картины, найти фальшивомонетчика и раскрыть запутанную историю убийства. Смотрите тоже с понедельника, в 9:00. Чуть позже зрителей встречает сериал «Лесник» (11:20). Морские дьяволы приглашают вас в гости в 19:40.

Кроме того, на неделе две интереснейшие документальные работы: картина «Багдад — твоя могила», уже 14 мая в 0:00, — про Иракское события и Саддама Хуссейна , и «Кортеж» — фильм о, пожалуй, самом засекреченном российском автомобиле современности — лимузине для президента России, которые все бурно обсуждают после инаугурации. Этот фильм смотрите 18 мая в 18:10.

Ну а гостем программы «Секрет на миллион» на этот раз станет Алена Свиридова (суббота, 17:00). Она расскажет, как пережила кризис среднего возраста и приняла себя «новую», и признается, что гордо называет себя пенсионеркой, расскажет все о своих романах, в том числе объяснит, почему сбежала от первого мужа через пять лет отношений, с какой проблемой столкнулась, будучи женой дипломата, и с кем ей изменял третий избранник, а также познакомит зрителей с членами своей семьи и нынешним близким человеком.

14 и 15 мая (начало в 17:50) на канале покажут «Суфлера». Реставратора Сашу Корзухину приглашают на вернисаж, где продается пейзаж Сислея. Некто Гаев хочет о чем-то поговорить с ней, но не успевает — садится в машину и погибает во время взрыва. А картина, которую Саше предстоит реставрировать, кажется ей странной: во-первых, ее уже кто-то начинал реставрировать, во-вторых, на ней изображено то, что не могло быть изображено. Пока капитан Греков расследует дело об убийстве, Саша пытается разгадать тайну картины. Но, кажется, ценой разгадки будет ее собственная жизнь… В понедельник же, но в 23:05 на канале расскажут всю правду о «Золоте партии». Любители истории — вам сюда.

Dомашний

На «Dомашнем» с понедельника тоже премьера: с 14 мая перипетии остросюжетной мелодрамы «Восток-Запад» начинают разыгрываться на ваших глазах, ибо начинается второй сезон страстей (21:00). Воистину, со своими чувствами не каждый справится. Ну а героине сериала Татьяне вообще не позавидуешь — только она более-менее наладила отношения с Кемалем, как выяснилось, что она беременна — не от него… До этого, в 19:00 — «Брак по завещанию». Татьяна Арнтгольц, Александр Дьяченко Валерий Жаков и другие скучать вам не дадут точно.

С понедельника оторвется и канал «Че» — «старт» главного «отрыва» — в 00:00! Он начнет показ сериала «Карточный домик» — одного из лучших в мире, это уж точно, по крайней мере тех, что рассказывают о достаточно серьезных вещах. Кулуары президентского штаба США, борьба за власть между всеми и супругами, жестокость и беспринципность, самые высокие ставки в игре под названием «стань президентом Америки» — короче, это просто круто. Кевин Спейси и Робн Райт (знаменита Келли Кэпвелл из «Санта-Барбары», помните?) — фантастическая парочка. Увы, продолжение сериала снимать не будут — из-за скандала, связанного с заявлением Кевина о его гомосексуальности и обвинениях актера в домогательствах. Но первая часть стоит вашего внимания, полуночники! Spike

В понедельник, 14 мая, на телеканале Spike состоится российская ТВ-премьера криминальной драмы «Оттенки синего». В главных ролях — Дженнифер Лопес и Рэй Лиотта. Сериал рассказывает о жизни коррумпированного полицейского участка в Нью-Йорке, сотрудники которого в борьбе с преступностью часто переходят границы дозволенного и нарушают закон.

Сериал интересен, в первую очередь, участием в нем Дженнифер Лопес. Она сыграла главную героиню, детектива Харли Сантос, которая в одиночку воспитывает шестнадцатилетнюю дочь. Начальник Харли, лейтенант Возняк (его роль исполнил Рэй Лиотта), готов на все ради своих подчиненных. Ему и закон во имя них нарушить не проблема! А к Харли он вообще относится как к дочери. Но Харли попадает в ловушку ФБР , и теперь вынуждена доносить на начальника, несмотря на отношения между ними. Возняк подозревает, что в команде появился «крот» и твердо намерен вычислить его любой ценой…

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Канал «Москва 24» начал вещание в вагонах столичного метро