Куда идти и что делать на фестивале болельщиков в Волгограде: инструкция V1.ru

Меньше чем через месяц — 14 июня — часть центральной набережной Волгограда превратится в зону большого спортивного праздника. Территорию от улицы Чуйкова и вниз к берегу Волги займет площадка фестиваля болельщиков чемпионата мира по футболу FIFA 2018™. На протяжении 25 дней жители Волгограда и его гости каждый день, за исключением нескольких технических, будут смотреть на большом экране матчи ЧМ и участвовать в обширной развлекательной программе. О том, как будет устроена площадка фан-зоны, что будет можно, а что нельзя, — читайте в материале V1.ru

Площадка

Сцена фестиваля

Центром площадки фестиваля болельщиков в Волгограде станет огромный экран, который появится на месте старой сцены. Прежняя площадка, на которой на протяжении десятков лет выступали звезды самой разной величины, не подошла по параметрам FIFA. На нижней террасе вместо нее соорудят новую 27-метровую сцену, где появится самый лучший экран.

— Для Волгограда экран, на котором будут транслироваться матчи ЧМ-2018, выбирали отдельно. Важным было то, чтобы картинка была видна с разных сторон даже в солнечную погоду, — рассказали сегодня в областном комитете культуры. — Без всяких сомнений, экран, который появится на сцене в Волгограде, будет лучшим среди всех городов-организаторов ЧМ.

Смотреть футбольные матчи на набережной смогут одновременно 15 тысяч человек. Именно такой лимит согласован волгоградскими властями с FIFA.

— FIFA признала волгоградскую площадку одной из лучших. Благодаря расположению и ландшафту она станет неким подобием амфитеатра, — добавляют в облкомкультуры.

Для удобства жителей Волгограда и туристов на набережной обещают организовать все сервисы, которые помогут ориентироваться, оставаться на связи и находить потерянное.

Дисплей Волгограда

Вторая после сцены по значимости зона. Это выставочное пространство, где гости смогут познакомиться с богатой историей Волгограда, узнать о достижениях и победах настоящего времени, а также планах на будущее. Здесь можно будет получить информацию о самых интересных туристических маршрутах Волгоградской области, посетить фотовыставку, узнать о традициях народов Поволжья, истории, ярких событиях и хронике подготовки Волгограда к чемпионату по футболу FIFA 2018.

Стойки информации

В рабочие часы — с 11:00 до 23:00 — 00:00 в фан-зоне будут работать пункты информации, в которые можно обратиться по любым вопросам. Кроме них, кстати, информационные стойки появятся в аэропорту и на железнодорожном вокзале.

Помощь волонтеров

Каждый день, начиная с 14 июня, в фан-зоне будут работать многочисленные волонтеры. Узнать их будет легко — по униформе и бейджу «Волонтер». Обученные молодые люди помогут гостям сориентироваться на площадках фан-феста.

Камеры хранения

На входных группах фан-зоны к 14 июня установят камеры хранения. Там абсолютно бесплатно болельщики смогут оставлять запрещенные к проносу вещи. Со списком «запрещенки» можно ознакомиться ниже.

Зона для потерянных детей

Да, даже такой сервис предусмотрен требованиями FIFA. В толчее потерять ребенка может каждый. В фан-зоне будет работать площадка, где будут собирать всех «потеряшек». Больше того: всем детям, не достигшим 18 лет, на входе будут надевать браслеты с указанием номера телефона сопровождающего взрослого. Если ребенок потеряется, организаторы или просто сердобольные люди проведут его в зону ожидания и свяжутся с родственниками по указанному номеру.

Волонтеры помогут найти путь, найтись и быть на связи

Бюро находок

Потерять сумку или зонт куда проще, чем ребенка, поэтому на площадке организуют еще и зону для потерянных вещей. Если вы что-то потеряли, обратитесь на стойку информации или к волонтерам.

WiFi

Все посетители фан-феста смогут воспользоваться абсолютно бесплатным доступом в интернет. Сверхскоростей не обещают, но выложить фото или залить видео в соцсети наверняка сможет каждый желающий.

Раздельный сбор мусора

Жителям Волгограда предлагают продемонстрировать свою культуру и показать туристам, что мы умеем разделять отходы и складывать их в мусорные контейнеры разного цвета.

Обязательное требование, которое будет соблюдено при организации фан-зоны, — доступность для маломобильных групп населения. Для удобного просмотра матчей специально для них организуют подиумы.

Вход

Мимо входа в фан-зону не пройдешь

Адрес главного входа на Фестиваль болельщиков в Волгограде — Центральный район, Аллея Героев, 1. Мимо главного входа не пройдет никто. Перед фонтаном «Искусство» на верхней террасе центральной набережной появятся стилизованные ворота.

Чтобы попасть в фан-зону, жителям Волгограда и гостям города придется пройти через рамки металлодетекторов и вывернуть свои сумки. Если у вас найдут что-то запрещенное, попросят оставить в камере хранения.

— Всего по периметру фан-феста будет шесть входов и выходов, — сообщают в Агентстве развития туризма Волгоградской области. — Тем не менее вход болельщиков будет организован со стороны улицы Чуйкова. Остальные выходы будут служить для технических служб, артистов и журналистов. В случае чрезвычайной ситуации они будут открыты для всех.

Список «запрещенки»

Это не полный список, чего нельзя в фан-зоне

Перечень запрещенных к проносу на площадку фестиваля предметов оказался еще длиннее списка, который действует на «Волгоград Арене».

Колющее, режущее, стреляющее

На центральную набережную Волгограда во время фестиваля запрещено проносить какое-либо оружие, в том числе самообороны (газовые баллончики, электрошокеры), боеприпасы, колющие или режущие предметы, а также вещи, которые могут быть использованы в качестве оружия; взрывчатые, ядовитые, отравляющие и едко пахнущие вещества, радиоактивные материалы.

Все, что ярко горит и дымит

Порадоваться за победу любимой сборной волгоградцы или туристы в фан-зоне не смогут шумно (с помощью петард) или ярко (с помощью дымовых шашек). Полицейские на досмотре будут отнимать огнеопасные и пиротехнические вещества или изделия (за исключением спичек, карманных зажигалок), включая сигнальные ракеты, фальшфейеры, петарды, газовые баллоны и предметы (химические материалы), которые могут быть использованы для изготовления пиротехнических изделий или дымов.

То, что может вспыхнуть и бахнуть

Точного определения этой категории «запрещенки» организаторы не дают, но все же просят волгоградцев и фанов оставить дома вещества, предметы и изделия, использование которых может привести к задымлению или воспламенению. Негромко бахнуть и рассыпать конфетти тоже не получится. В камере хранения попросят оставить устройства и изделия, не являющиеся пиротехникой, но применяющиеся для разбрасывания, распыления различных материалов и веществ, в том числе красящих вещества.

Спортивный инвентарь

Самый спортивный фестиваль этого года болельщикам придется посетить в самом неспортивном виде.

— На площадку фестиваля болельщиков будет запрещен пронос спортивного инвентаря, — говорят в Агентстве развития туризма.

Велосипеды, ролики, скейты и любую другую спортивную атрибутику попросят оставить на входе.

Пшикалки и аэрозоли

Какие бы мошки и комары не донимали болельщиков, пронести с собой на площадку фестиваля пшикающее средство от гнусов не дадут. К проносу на набережную запретили любые аэрозоли. И даже лекарственные.

— Если речь идет о медикаментах, которые для вас жизненно необходимы, при себе нужно иметь рецепт от врача, — предупреждают организаторы.

Духовые инструменты

Поиграть на трубе волгоградцы в фан-зоне не смогут. Проносить духовые приспособления для извлечения звуков, в том числе и вувузелы, запрещено. Исключение составляют дудуки и горны.

Алкоголь, наркотики и токсические вещества

Не дадут расслабиться в фан-зоне тем, кто привык это делать с помощью горячительных напитков, наркотиков, токсических веществ или стимуляторов. Даже если легкости вам придает обычный лимонад «Колокольчик», пронести его мимо рамки и полицейских вы не сможете в случае, если он окажется в стеклянной или жестяной таре. Тем более если эта тара больше 0,5 литра.

Агрессивные и большие предметы

На досмотре сотрудники, волонтеры и полиция попросят на время отложить в камеру хранения любые пропагандистские материалы экстремистского характера или содержащие нацистскую атрибутику или символику, либо атрибутику или символику экстремистских организаций.

Не удастся пронести ничего, что превышает по размерам габариты 40x40x45 см. Что бы это ни было, оставьте это дома. Размер камер хранения организаторы не уточняют. Это может в них не влезть.

Безопасность

В фан-зону пропустят только 15 тысяч человек

О том, что фан-зона на набережной Волгограда превратится в неприступную крепость, V1.ru уже писал. Требования FIFA к тому, как должна быть организована работа всех специальных служб, достаточно жесткие. Наблюдать за порядком по периметру площадки фестиваля болельщиков и на ней будут полицейские, сотрудники МЧС , волонтеры.

— По всему периметру фан-зоны будут установлены камеры видеонаблюдения и системы звукового оповещения, — рассказали V1.ru в Агентстве развития туризма. — На площадке будут работать четыре пункта полиции, куда при необходимости сможет обратиться любой желающий. На входе пропуск посетителей будет проводиться через рамки металлодетекторов. Все запрещенные предметы будут изыматься и на время помещаться в камеры хранения.

В целях безопасности в так называемом «квадрате», который образуют Аллея героев, улицы Чуйкова и Советская, на время проведения фестиваля владельцам кафе и ресторанов запретили разбивать уличные террасы. По мнению в организаторов, столы, стулья, подносы и стаканы могут стать оружием в руках болельщиков.

— В радиусе полутора километров от площадки фестиваля все улицы станут пешеходными, — сообщили сегодня организаторы. — Перекрыты будут основные и смежные улицы. Точная схема транспортных ограничений будет озвучена позже.

Присутствовать в фан-зоне смогут одновременно 15 тысяч человек. Остальных желающих, скорее всего, полицейские будут вынуждены разворачивать у входа. Количество болельщиков продиктовано требованиями FIFA и размерами площадки. Общая площадь фан-зоны составить чуть более 30 тысяч квадратных метров.