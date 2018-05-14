Центральная набережная Волгограда осталась без двух сцен ради зоны для болельщиков ЧМ-2018

В центре Волгограда после завершения всех мероприятий Дня Победы рабочие приступили к демонтажу обеих сцен на Центральной набережной. Работы проводятся для последующего обустройства фан-зоны к чемпионату мира по футболу, который пройдет с 14 июня по 15 июля.

С раннего утра рабочая бригада разбирает и рушит бетонные плиты теперь уже бывшей сцены, с которой несколько десятилетий выступали перед волгоградцами легенды отечественной и зарубежной музыки. Хорошо сохранившийся железобетон теперь стал просто строительным мусором. Для демонтажа нижней сцены привлекли спецтехнику: краны и экскаватор. На прежнем месте появится новая сцена с большим экраном 16х9 метров. Сцену на верхней террасе, перед которой устраивали танцы для пожилых людей, разобрали быстро. Долгое время там танцевали пенсионеры под музыку «Волгоградконцерта». Теперь пожилым танцорам предстоит переместиться в Комсомольский сад за НЭТом.

Территория сцены на нижней террасе огорождена

На специальной площадке для болельщиков, на которой сможет поместиться около 15 тысяч человек, можно будет посмотреть прямые трансляции матчей. Кроме того, на территории расположатся медпункт, фудкорт, детский шатер и интерактивные зоны. Посетители смогут воспользоваться бесплатным Wi-Fi.

Бетонные блоки хорошо сохранились

Вдоль дороги на верхней террасе набережной появился высокий серый металлический забор из сетки, обозначающий границы будущей фан-зоны. От протянулся вдоль улицы Чуйкова рядом с Аллеей Героев. Через месяц попасть на набережную можно будет только через рамки металлоискателей.

Дождаться представителей от застройщика для комментария так и не удалось

Ротонда и колоннады по прежнему облачены в строительные леса и ждут своего преображения. Увы, гости, приехавшие на мундиаль не смогут их увидеть во всей красе. По плану, их отреставрируют только до конца ноября.

Сцену разбирают с раннего утра

В скором времени с террасы должны демонтировать и вывезти лавочки и урны. Доступ на набережную для желающих прогуляться по прежнему открыт за исключением зоны бывшей сцены на нижней террасе.

Колоннады отремонтируют к ноябрю