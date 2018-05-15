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В фан-зоне Волгограда появится выносливая сцена и лучший экран
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В фан-зоне Волгограда появится выносливая сцена и лучший экран 

v1.ru 53 минуты назад
Фото: v1.ru
На центральной набережной Волгограда к 10 июня сделают фан-зону для болельщиков. Футбольным фанатам пообещали сцену, которая не боится ветра, и самый лучший экран для трансляций матча.
— Площадь фан-зоны на набережной Волгограда в границах улиц Ленина, Комсомольской, Чуйкова и берега реки составит около 30 тысяч квадратных метров, — поделились планами представители областного комитета культуры. — Рабочие установят супервыносливую сцену, которая выдерживает самые сильные порывы ветра. Вскоре на набережной появится экран высочайшего качества, изображение на котором будет четким даже при ярком солнечном свете.
Монтаж оборудования в центре города начнется уже с 1 июня. Увидеть готовую фан-зону волгоградцы смогут 10 июня.
— Открытие назначено на 14 июня — к нам приедут российские и зарубежные звезды эстрады, — уточнила зампредседателя областного комитета культуры Оксана Маргиани. — Вход на площадку для болельщиков будет бесплатным. Естественно, полиция будет управлять потоками. Фан-зона сможет вместить в себя 15 тысяч человек. К списку запрещенных к проносу предметов добавляются ролики и велосипеды. И внутри самой фан-зоны, и по ее периметру будет вестись видеонаблюдение.
В комитете культуры уточняют, что к чемпионату мира на нижней террасе набережной появятся 75 туалетов и стационарный медпункт.
V1.ru уточняет все подробности открытия площадки для болельщиков.
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