Как на Евровидении делают бизнес

В этом конкурсе оценивается не голос или сюжет песни, а Картинка. И организаторы вкладывают 80% средств в то, чтобы Картинка в телевизоре была вне конкуренции и сногсшибательная.

Никто из них не делает ставки на будущую карьеру певцов, или тем более пытаться их потом раскручивать.

Организаторы и не скрывают, что это бизнес, а не творческое состязание.

Основные доходы они получают от билетов 10%, от взносов выступающих 20%, от продажи телевизионных прав 30% и остальные от тотализатора и телефонных звонков.

Вот это последнее обстоятельство дает понимание, почему побеждают иногда странные и не очень логичные участники.

Впрочем, каждый год придумывается особая интрига. Не песенная.

Голоса и песни их мало интересуют.

Поэтому конкурс называется «Евровидение!», а не «Еврослышание или Европесня».