Как на Евровидении делают бизнес 

В этом конкурсе оценивается не голос или сюжет песни, а Картинка. И организаторы вкладывают 80% средств в то, чтобы Картинка в телевизоре была вне конкуренции и сногсшибательная.
Никто из них не делает ставки на будущую карьеру певцов, или тем более пытаться их потом раскручивать.
Организаторы и не скрывают, что это бизнес, а не творческое состязание.
Основные доходы они получают от билетов 10%, от взносов выступающих 20%, от продажи телевизионных прав 30% и остальные от тотализатора и телефонных звонков.
Вот это последнее обстоятельство дает понимание, почему побеждают иногда странные и не очень логичные участники.
Впрочем, каждый год придумывается особая интрига. Не песенная.
Голоса и песни их мало интересуют.
Поэтому конкурс называется «Евровидение!», а не «Еврослышание или Европесня».