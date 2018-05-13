Роман Бабаев: Вернблум решил, что пора что-то менять 

— Это решение было очень сложным. Почти год мы общались и никак не могли прийти к окончательному решению, но сейчас уже можно этого не скрывать. Клуб был заинтересован, от Понтуса многое зависело, и три дня назад была итоговая встреча, на которой Понтус со слезами на глазах сообщил о своем решение. Официально могу заявить, что это никак не связано с какими-то финансовыми условиями, это решение — приоритет в пользу семьи, в пользу семейного благополучия. Он решил, что пора что-то менять, чтобы было комфортно семье, детям, — передает слова Бабаева РИА «Новости».