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Роман Бабаев: Вернблум решил, что пора что-то менять
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Роман Бабаев: Вернблум решил, что пора что-то менять 

Советский спорт 20 минут назад
— Это решение было очень сложным. Почти год мы общались и никак не могли прийти к окончательному решению, но сейчас уже можно этого не скрывать. Клуб был заинтересован, от Понтуса многое зависело, и три дня назад была итоговая встреча, на которой Понтус со слезами на глазах сообщил о своем решение. Официально могу заявить, что это никак не связано с какими-то финансовыми условиями, это решение — приоритет в пользу семьи, в пользу семейного благополучия. Он решил, что пора что-то менять, чтобы было комфортно семье, детям, — передает слова Бабаева РИА «Новости».
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