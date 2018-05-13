Зажигательная «Хава нагила» зазвучала в саду «Эрмитаж» в честь 70-летия Израиля

14 мая 1948 года о новом независимом государстве всему миру объявил Давид Бен-Гурион, глава временного правительства.

17 мая — Израиль признали США и СССР. Еврейская Москва — 2018 начала отмечать 70-летний юбилей своей современной страны солнечным, жарким по-летнему воскресеньем.

Нарядное пестрое праздничное столпотворение, пахнущее, поющее, жующее и пьющее исключительно кашерно. Работают несколько маленьких кафе и ресторан. Но есть и столики с напитками, даже кашерные красные и белые вина.

Глаза разбегаются о разнообразия представленных фотографических и художественных выставок. Вдоль гравиевых дорожек тянутся целые картинные галереи юных художников. Вот романтика деревенской щемящей мелодики (полотно под названием «Звуки Шофар») встречается с взрывной плясовой «Уличных музыкантов», следом более сдержанные глубокие тона — картина называется «Благословение»… Талантам, создающим эти произведения, от 4 до 14-ти лет.

Хозяева праздника предлагают познакомиться с разнообразными программами обучения и трудоустройства в Израиле. Для своих и примкнувших есть масса предложений также по организации отдыха: как на святой земле, так и в Европе, в Америке. Буклеты и журналы, визитки и рекламки с красивыми видами Иерусалима привлекают внимание особенной категории гостей праздника. Оказывается, новым репатриантам из России прямо здесь сотрудники Иерусалимского муниципалитета раздают телефоны и адреса для комфортного возвращения на родину. Молодая женщина по имени Талия, заместитель руководителя проекта поддержки Русскоязычной Алии в Иерусалиме, объясняет: «Мы можем подсказать, с каким дипломом и куда лучше трудоустроиться, предлагаем варианты по проживанию в первые, самые трудные месяцы».

Целая ярмарка образовательных программ зазывает людей постарше — от 18 до 30 лет, отдельно для врачей — до 40 лет. Рядом работает лекторий и книжный магазин.

В парке много наряженных артистов, и прямо на газонах сооружены целые этнографические экспозиции (оружие, шатер, одежда древних воинов). А корреспондента «ВМ» администратор-директор образовательно-культурного центра Ольга Дьяченко пригласила развить свои таланты: «У нас для всех конфессий и национальностей двери открыты. Недавно прошел фестиваль межконфессиональных хоров, проект нашего Центра». И тут же наш разговор заглушает безудержно заводная «Хава нагила», от которой ноги сами несутся в пляс. У фонтана танцует маленькая девочка почти с золотыми волосами. «У меня так много талантов», — делится с прохожими своей радостью 4-летняя Даша. — «Мы пришли с мамой школу мне подобрать», — детский смех рассыпается вместе с брызгами фонтана. «Хава нагила» — давайте радоваться!

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