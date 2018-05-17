Изменились даты проведения книжного фестиваля «Красная площадь» 

В связи с подготовкой к чемпионату мира по футболу главный литературный праздник страны в этом году пройдет с 31 мая по 3 июня на Красной площади и завершится 6 июня в день рождения Александра Пушкина на Пушкинской площади.
31 мая фестиваль откроет Государственный камерный оркестр «Виртуозы Москвы» (основатель и художественный руководитель оркестра — Владимир Спиваков). Концерт пройдет под управлением дирижера Александра Соловьева.
За четыре дня фестиваля свои постановки и программы на Красной площади представят лучшие театры страны и музыкальные коллективы.
Впервые свою постановку на Красной площади покажет Государственный Театр Наций: в программе «Ироническая поэма» шедевры русской литературы исполнит народный артист России Авангард Леонтьев.
Также впервые на фестивале — Камерный ансамбль «Солисты Москвы». Заслуженный артист России Григорий Сиятвинда и музыканты ансамбля представят музыкально-литературную композицию «Моцарт и Сальери» по «маленькой трагедии» А. С. Пушкина на музыку В. А. Моцарта и А. Сальери. За пультом — маэстро Юрий Башмет.
В авторской программе скрипачки Елены Ревич, посвященной юбилеям поэтов Владимира Маяковского и Николая Заболоцкого, встретятся пианистка Полина Осетинская, музыканты ансамбля «Персимфанс» и актер Анатолий Белый.
Театр «Июльансамбль» в поэтическом спектакле "#ЧЁСТИХИ. ЛЮБОВЬ" познакомит гостей фестиваля с поэзией Веры Полозковой, Всеволода Емелина, Сергея Гандлевского, Владимира Богомякова, Эдуарда Лимонова, Дмитрия Быкова, Ольги Седаковой, Льва Рубинштейна и других.
Гузель Яхина представит читателям свой новый роман «Дети мои» и на время станет «диктатором»: прямо у стен Кремля пройдет открытый урок по тексту «Тотального диктанта» 2018 года, с объяснением правил и разбором курьезных ошибок.
Евгений Гришковец представит новый роман «Театр отчаяния. Отчаянный театр» — восемь автобиографических историй о поиске себя, становлении, упорстве, страхе, закономерности случая и упрямой убежденности в правильности выбранного пути и своем предназначении.
Депутат Госдумы и писатель Сергей Шаргунов презентует сборник откровенных рассказов «Свои». Писатель и журналист Павел Басинский проведет public talk на тему «Герой как миф. Реальность и вымысел в биографии», а литераторы Марина Москвина, Алексей Варламов, Ольга Славникова побеседуют на тему «Прыжок в роман. Или история, которая нас выбирает».
Кроме этого, вас ждут встречи с любимыми писателями и поэтами: Нарине Абгарян, Дмитрием Быковым, Яной Вагнер, Михаилом Веллером, Екатериной Вильмонт, Артуром Гиваргизовым, Львом Данилкиным, Андреем Дементьевым, Виктором Ерофеевым, Мариной Москвиной, Александрой Марининой, Анастасией Орловой, Эдвардом Радзинским, Романом Сенчиным и многими другими.
Специальными событиями отпразднуем юбилеи авторов, чьи круглые даты пришлись на 2018 год. Среди главных виновников торжества — Иван Тургенев, Александр Солженицын, Андрей Вознесенский, Максим Горький, Виктор Драгунский, Борис Заходер, Сергей Михалков, Николай Носов и не только.
К 125-летию Владимира Маяковского Валентин Гафт прочитает стихи своего любимого поэта.
Издательство «ДЕКОМ» презентует книги, посвященные юбилею Владимира Высоцкого. «Владимир Высоцкий… и его „кино“, по словам издателей, самое полное издание, рассказывающее о сбывшихся и несбывшихся киноролях Владимира Семеновича. А книга „Владимир Высоцкий: еще не всё“ повествует о творчестве актера и музыканта в театре, на радио и эстраде.
Площадка „Москва — литературный мегаполис“ приглашает на концерт „Прогулки по воде“. Молодые музыканты вспомнят рок-поэта, переводчика, издателя Илью Кормильцева, чья лирика в 1980-е годы помогла группе „Наутилус Помпилиус“ подняться на самую вершину зрительского успеха.
Оренбургское книжное издательство им. Г. П. Донковцева представит проект »Виктор Черномырдин — человек и политик. К 80-летию со дня рождения". О легендарной личности ХХ века, выдающемся оренбуржце Викторе Степановиче Черномырдине расскажут политики, журналисты и земляки. Будет представлено трехтомное издание Мемориального музея В. С. Черномырдина, мемуары «Время выбрало нас», видеоматериалы, в которых Виктор Степанович сам рассказывает о работе, о своей малой родине, о любви.
Конечно же, в этом году фестиваль «Красная площадь» захлестнет «футбольная лихорадка»! Многие издательства представят книги о футболе. Одну из них презентуют игроки клуба ЦСКА.
В рамках исторической программы будет представлен совместный проект газеты «Известия» и издательства «АСТ» ‒ «Известия. История века». Большая, с множеством любопытных фактов, документов и фотографий книга, в которой история России и история одного из самых крупных и значимых изданий сплелись воедино. Главные действующие лица издания — люди, которые формировали политический и культурный облик мира: писатели и художники, политики и полководцы, а также актеры, ученые, журналисты и другие исторические фигуры.
Воображаемое путешествие из Москвы в Санкт-Петербург можно будет совершить с магистром игры «Что? Где? Когда?», истинным петербуржцем Александром Друзем. На презентации книги «Петербург. Пешком по городу» Друзь погрузит гостей в атмосферу Северной столицы и проведет их самыми интересными маршрутами, которые не сыскать в традиционных туристических путеводителях.
Перенестись в другую реальность можно будет на лекции «Фантастика и мифология: миры Толкина, Лавкрафта, Роулинг и „Звездных войн“». Авторы обещают рассказать о том, какие верования и мифологические сюжеты стоят за строчками сверхпопулярных фантастических книг XX века: «Властелин колец», «Зов Ктулху», "Гарри Поттер" и «Звездные войны».
Детская площадка книжного фестиваля — это особая, яркая, сказочная и познавательная вселенная! Широкий выбор книжных новинок, многочисленные мастер-классы, театральные постановки и встречи с лучшими современными детскими авторами — мальчишкам, девчонкам, а также их родителям скучать здесь не придется.
Одним из самых интересных мероприятий детской сцены обещает стать «Путешествие вокруг света с художником Чижиковым». Да-да, с тем самым Виктором Чижиковым, народным художником Российской Федерации, «папой» медвежонка Миши, талисмана летних Олимпийских игр 1980 года в Москве. Друзья-поэты вдохновились и решили написать книгу, состоящую из поэтических подписей к иллюстрациям художника. Книга дополнена остроумными комментариями Андрея Усачева, Марины Бородицкой, Антона Березина, Галины Дядиной, Игоря Жукова, Григория Кружкова, Сергея Махотина, Михаила Першина, Бориса Салибова, Тима Собакина, Михаила Яснова.
Участниками «Музейной линии» станут главные музеи страны: Государственный Русский Музей, Государственная Третьяковская Галерея, Государственный музей изобразительных искусств им. А. С. Пушкина, Государственный историко-культурный музей-заповедник «Московский Кремль», Государственный музейно-выставочный центр РОСИЗО / ГЦСИ, Еврейский музей и центр толерантности, Институт русского реалистического искусства, Музейно-выставочный комплекс «ВДНХ», Мультимедиа Арт Музей / Московский Дом Фотографии, Музей современного искусства «Гараж», Бреус Фондэйшн и Фонд IN ARTIBUS. На первой линии ГУМа они представят свои издательские проекты и каталоги.
Музеи Московского Кремля приглашают на выставку «Династия Мин: Сияние Учености». Лекция «Китайский ученый эпохи Мин: поэт, философ, коллекционер» будет посвящена истории и культурной политике династии Мин (1368-16440). Слушатели узнают о том, как выглядел кабинет китайского ученого и какие «четыре сокровища» должны были стоять на его письменном столе.
Мультимедийный проект МАММ и "Издательства Яндекса" представит «Историю России в фотографиях» — открытый и общедоступный фотоархив, объединяющий государственные, муниципальные и частные коллекции и охватывающий почти полтора века российской истории.
6 июня по традиции посвятим Александру Сергеевичу Пушкину и Дню русского языка. На Пушкинской площади засияют новые звезды отечественной литературы: в день рождения величайшего национального русского поэта молодым писателям и поэтам нашей страны будет вручена литературная премия «Лицей».
Лучшие юные чтецы России, финалисты конкурса «Живая классика» прочитают стихи и прозу Пушкина. Литераторы и рэперы устроят поэтическое сражение «От Пушкина до „Известий“ шагов двести»; стихотворным приношением солнцу русской поэзии станет акция проекта «Живые поэты». Башмет Центр представит авторскую программу пианиста Ивана Рудина «На грани возможного»: цикл трансцендентных этюдов для фортепиано Ференца Листа прозвучит в сочетании с пушкинской лирикой в исполнении актрисы МХТ им. Чехова Дарьи Мороз.
И это — лишь малая часть нашей грандиозной программы. Познакомиться с ее полной версией можно будет 30 мая на официальном сайте фестиваля https://godliteratury.ru.
Напоминаем, что для посетителей будут работать площадки: «Художественная литература», «Главная сцена», «Детская и учебная литература», «Нон-фикшн», «Регионы России», «Электронная книга», «Москва — литературный мегаполис», «Отечественная история», а также на первой линии ГУМа «Антикварная и букинистическая книга» и «Музейная линия».
Ждать осталось недолго. А пока зачеркивайте в календаре дни, оставшиеся до начала книжного праздника, и подписывайтесь на страницы фестиваля в социальных сетях, чтобы первыми узнавать новости:
https://www.facebook.com/redfest2018/
https://vk.com/club165963192
https://ok.ru/group/54208575569995
Уже сейчас там запущены несколько замечательных творческих конкурсов — конкурсы #пишиписателя и #моякнижнаяпрелесть.
Для того чтобы побороться за призы конкурса #пишиписателя, нужно нарисовать портрет современного автора, пишущего на русском языке (это может быть классический портрет, шарж, карикатура — фантазируйте!), и выложить его в любой социальной сети с хэштегами #пишиписателя #конкурс #конкурсрисунков #redfest #арт #конкурсартов.
Участникам конкурса #моякнижнаяпрелесть предлагается написать небольшой пост, посвященный яркому литературному впечатлению последних лет. Авторы трех самых остроумных, оригинальных и глубоких высказываний, отмеченных хэштегами #redfest #хочукнигу #моякнижнаяпрелесть, получат в подарок книгу современного российского автора, вышедшую в период с 2015 по 2018 год, то есть за время существования нашего фестиваля.
Также на страницах в соцсетях мы публикуем видеосюжеты об интересных книгах, которые можно будет найти на Красной площади, и анонсы важных событий.
ВНИМАНИЕ! Аккредитация средств массовой информации на главный книжный фестиваль страны «Красная площадь» закрыта. Именные бейджи можно будет получить сразу после пресс-конференции, которая состоится 30 мая в 13:00 в Демонстрационном зале ГУМа, а также во все дни работы фестиваля с 31 мая по 3 июня в пресс-центре с 10.00 до 18.00. Для получения бейджа необходимо предъявить паспорт, если вы получаете бейджи для своих коллег, вам необходимо иметь при себе доверенность (в письменной форме, на бланке вашего СМИ и с печатью).
Те, кто не успел подать заявку на аккредитацию, смогут сделать это через пресс-центр во время работы фестиваля.
Книжный фестиваль «Красная площадь» организован Федеральным агентством по печати и массовым коммуникациям и Российским книжным союзом при поддержке Министерства культуры РФ, Министерства образования и науки РФ и Правительства Москвы.
Председатель оргкомитета по проведению книжного фестиваля «Красная площадь» — советник президента России по культуре Владимир Толстой.
Заместитель председателя оргкомитета фестиваля — заместитель руководителя Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям Владимир Григорьев.
Партнер фестиваля: Торговый Дом «ГУМ», «Ростелеком»
Генеральные информационные партнеры:
"Российская газета", ГодЛитературы.РФ, Телеканал «Россия-Культура», «Россия 24», "Москва 24", Lenta.ru, ТАСС, МИА «Россия сегодня», Радио «Культура»
Официальные информационные партнеры:
"Огонек", "Московский комсомолец", "Комсомольская правда", "Вечерняя Москва", "АиФ", «Известия», «Антенна-Телесемь», «ОТР», «Дилетант», Телеканал «О», The ArtNewspaper
Информационные партнеры:
"Эхо Москвы", Wday.ru, «Православие и мир», «Мел»
Фестиваль пройдет с 31 мая по 3 июня на Красной площади и 6 июня на Пушкинской площади.
Время работы: 31 и 1 июня с 10:00 до 22:00, 2 и 3 июня с 10:00 до 23:00, 6 июня с 10:00 до 22:00.
Вход свободный.
Руководитель пресс-центра книжного фестиваля «Красная площадь» — Анастасия Скорондаева, 8 (495) 650 65 32, press@bookfestival.ru.