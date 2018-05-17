Изменились даты проведения книжного фестиваля «Красная площадь»

В связи с подготовкой к чемпионату мира по футболу главный литературный праздник страны в этом году пройдет с 31 мая по 3 июня на Красной площади и завершится 6 июня в день рождения Александра Пушкина на Пушкинской площади.

31 мая фестиваль откроет Государственный камерный оркестр «Виртуозы Москвы» (основатель и художественный руководитель оркестра — Владимир Спиваков ). Концерт пройдет под управлением дирижера Александра Соловьева

За четыре дня фестиваля свои постановки и программы на Красной площади представят лучшие театры страны и музыкальные коллективы.

Впервые свою постановку на Красной площади покажет Государственный Театр Наций: в программе «Ироническая поэма» шедевры русской литературы исполнит народный артист России Авангард Леонтьев.

Также впервые на фестивале — Камерный ансамбль «Солисты Москвы». Заслуженный артист России Григорий Сиятвинда и музыканты ансамбля представят музыкально-литературную композицию «Моцарт и Сальери» по «маленькой трагедии» А. С. Пушкина на музыку В. А. Моцарта и А. Сальери. За пультом — маэстро Юрий Башмет

Гузель Яхина представит читателям свой новый роман «Дети мои» и на время станет «диктатором»: прямо у стен Кремля пройдет открытый урок по тексту «Тотального диктанта» 2018 года, с объяснением правил и разбором курьезных ошибок.

Евгений Гришковец представит новый роман «Театр отчаяния. Отчаянный театр» — восемь автобиографических историй о поиске себя, становлении, упорстве, страхе, закономерности случая и упрямой убежденности в правильности выбранного пути и своем предназначении.

К 125-летию Владимира Маяковского Валентин Гафт прочитает стихи своего любимого поэта.

Издательство «ДЕКОМ» презентует книги, посвященные юбилею Владимира Высоцкого. «Владимир Высоцкий… и его „кино“, по словам издателей, самое полное издание, рассказывающее о сбывшихся и несбывшихся киноролях Владимира Семеновича. А книга „Владимир Высоцкий: еще не всё“ повествует о творчестве актера и музыканта в театре, на радио и эстраде.

Площадка „Москва — литературный мегаполис“ приглашает на концерт „Прогулки по воде“. Молодые музыканты вспомнят рок-поэта, переводчика, издателя Илью Кормильцева , чья лирика в 1980-е годы помогла группе „Наутилус Помпилиус“ подняться на самую вершину зрительского успеха.

Оренбургское книжное издательство им. Г. П. Донковцева представит проект » Виктор Черномырдин — человек и политик. К 80-летию со дня рождения". О легендарной личности ХХ века, выдающемся оренбуржце Викторе Степановиче Черномырдине расскажут политики, журналисты и земляки. Будет представлено трехтомное издание Мемориального музея В. С. Черномырдина, мемуары «Время выбрало нас», видеоматериалы, в которых Виктор Степанович сам рассказывает о работе, о своей малой родине, о любви.

Конечно же, в этом году фестиваль «Красная площадь» захлестнет «футбольная лихорадка»! Многие издательства представят книги о футболе. Одну из них презентуют игроки клуба ЦСКА.

В рамках исторической программы будет представлен совместный проект газеты «Известия» и издательства «АСТ» ‒ «Известия. История века». Большая, с множеством любопытных фактов, документов и фотографий книга, в которой история России и история одного из самых крупных и значимых изданий сплелись воедино. Главные действующие лица издания — люди, которые формировали политический и культурный облик мира: писатели и художники, политики и полководцы, а также актеры, ученые, журналисты и другие исторические фигуры.

Воображаемое путешествие из Москвы в Санкт-Петербург можно будет совершить с магистром игры «Что? Где? Когда?», истинным петербуржцем Александром Друзем. На презентации книги «Петербург. Пешком по городу» Друзь погрузит гостей в атмосферу Северной столицы и проведет их самыми интересными маршрутами, которые не сыскать в традиционных туристических путеводителях.

Перенестись в другую реальность можно будет на лекции «Фантастика и мифология: миры Толкина, Лавкрафта, Роулинг и „Звездных войн“». Авторы обещают рассказать о том, какие верования и мифологические сюжеты стоят за строчками сверхпопулярных фантастических книг XX века: «Властелин колец», «Зов Ктулху», " Гарри Поттер " и «Звездные войны».

Детская площадка книжного фестиваля — это особая, яркая, сказочная и познавательная вселенная! Широкий выбор книжных новинок, многочисленные мастер-классы, театральные постановки и встречи с лучшими современными детскими авторами — мальчишкам, девчонкам, а также их родителям скучать здесь не придется.

Участниками «Музейной линии» станут главные музеи страны: Государственный Русский Музей, Государственная Третьяковская Галерея, Государственный музей изобразительных искусств им. А. С. Пушкина, Государственный историко-культурный музей-заповедник «Московский Кремль», Государственный музейно-выставочный центр РОСИЗО / ГЦСИ, Еврейский музей и центр толерантности, Институт русского реалистического искусства, Музейно-выставочный комплекс «ВДНХ», Мультимедиа Арт Музей / Московский Дом Фотографии, Музей современного искусства «Гараж», Бреус Фондэйшн и Фонд IN ARTIBUS. На первой линии ГУМа они представят свои издательские проекты и каталоги.

Музеи Московского Кремля приглашают на выставку «Династия Мин: Сияние Учености». Лекция «Китайский ученый эпохи Мин: поэт, философ, коллекционер» будет посвящена истории и культурной политике династии Мин (1368-16440). Слушатели узнают о том, как выглядел кабинет китайского ученого и какие «четыре сокровища» должны были стоять на его письменном столе.

Мультимедийный проект МАММ и " Издательства Яндекса " представит «Историю России в фотографиях» — открытый и общедоступный фотоархив, объединяющий государственные, муниципальные и частные коллекции и охватывающий почти полтора века российской истории.

6 июня по традиции посвятим Александру Сергеевичу Пушкину и Дню русского языка. На Пушкинской площади засияют новые звезды отечественной литературы: в день рождения величайшего национального русского поэта молодым писателям и поэтам нашей страны будет вручена литературная премия «Лицей».

Лучшие юные чтецы России, финалисты конкурса «Живая классика» прочитают стихи и прозу Пушкина. Литераторы и рэперы устроят поэтическое сражение «От Пушкина до „Известий“ шагов двести»; стихотворным приношением солнцу русской поэзии станет акция проекта «Живые поэты». Башмет Центр представит авторскую программу пианиста Ивана Рудина «На грани возможного»: цикл трансцендентных этюдов для фортепиано Ференца Листа прозвучит в сочетании с пушкинской лирикой в исполнении актрисы МХТ им. Чехова Дарьи Мороз

И это — лишь малая часть нашей грандиозной программы. Познакомиться с ее полной версией можно будет 30 мая на официальном сайте фестиваля https://godliteratury.ru.

Напоминаем, что для посетителей будут работать площадки: «Художественная литература», «Главная сцена», «Детская и учебная литература», «Нон-фикшн», «Регионы России», «Электронная книга», «Москва — литературный мегаполис», «Отечественная история», а также на первой линии ГУМа «Антикварная и букинистическая книга» и «Музейная линия».

Ждать осталось недолго. А пока зачеркивайте в календаре дни, оставшиеся до начала книжного праздника, и подписывайтесь на страницы фестиваля в социальных сетях, чтобы первыми узнавать новости:

https://www.facebook.com/redfest2018/

https://vk.com/club165963192

https://ok.ru/group/54208575569995

Уже сейчас там запущены несколько замечательных творческих конкурсов — конкурсы #пишиписателя и #моякнижнаяпрелесть.

Для того чтобы побороться за призы конкурса #пишиписателя, нужно нарисовать портрет современного автора, пишущего на русском языке (это может быть классический портрет, шарж, карикатура — фантазируйте!), и выложить его в любой социальной сети с хэштегами #пишиписателя #конкурс #конкурсрисунков #redfest #арт #конкурсартов.

Участникам конкурса #моякнижнаяпрелесть предлагается написать небольшой пост, посвященный яркому литературному впечатлению последних лет. Авторы трех самых остроумных, оригинальных и глубоких высказываний, отмеченных хэштегами #redfest #хочукнигу #моякнижнаяпрелесть, получат в подарок книгу современного российского автора, вышедшую в период с 2015 по 2018 год, то есть за время существования нашего фестиваля.

Также на страницах в соцсетях мы публикуем видеосюжеты об интересных книгах, которые можно будет найти на Красной площади, и анонсы важных событий.

ВНИМАНИЕ! Аккредитация средств массовой информации на главный книжный фестиваль страны «Красная площадь» закрыта. Именные бейджи можно будет получить сразу после пресс-конференции, которая состоится 30 мая в 13:00 в Демонстрационном зале ГУМа, а также во все дни работы фестиваля с 31 мая по 3 июня в пресс-центре с 10.00 до 18.00. Для получения бейджа необходимо предъявить паспорт, если вы получаете бейджи для своих коллег, вам необходимо иметь при себе доверенность (в письменной форме, на бланке вашего СМИ и с печатью).

Те, кто не успел подать заявку на аккредитацию, смогут сделать это через пресс-центр во время работы фестиваля.

Председатель оргкомитета по проведению книжного фестиваля «Красная площадь» — советник президента России по культуре Владимир Толстой

Заместитель председателя оргкомитета фестиваля — заместитель руководителя Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям Владимир Григорьев

Партнер фестиваля: Торговый Дом «ГУМ», «Ростелеком»

Генеральные информационные партнеры:

Официальные информационные партнеры:

Информационные партнеры:

Фестиваль пройдет с 31 мая по 3 июня на Красной площади и 6 июня на Пушкинской площади.

Время работы: 31 и 1 июня с 10:00 до 22:00, 2 и 3 июня с 10:00 до 23:00, 6 июня с 10:00 до 22:00.

Вход свободный.