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Детство на парковке: во дворах Волгограда места под карусели занимают машины горожан
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Детство на парковке: во дворах Волгограда места под карусели занимают машины горожан 

v1.ru 1 час назад
Фото: v1.ru
Не во всех дворах Волгограда с наступлением теплой погоды есть, где погулять детям. Местами заветные метры детских площадок заняли под парковки автомобилисты. О зеленой траве, каруселях и качелях в таких дворах уже давно не идет и речи.
Сегодня, 13 мая, в одном из популярных сообществ в социальной сети появилась весьма красноречивая фотография. Во дворе дома на улице Быстрова, 82, который образуют несколько пятиэтажных домов из развлечений у детей — одна полуразрушенная карусель. Вокруг нее рядами стоят машины подросших горожан. Двор больше напоминает парковку, нежели место, где дети должны без угрозы для своих жизней проводить время на свежем воздухе.
На Автомобилистов площадка превратилась в парковку
Вслед за первой фотографии в социальной сети появилась еще одна. По словам жительницы улицы Автомобилистов в Советском районе, их двор уже полностью отдали под парковку.
— На улице Автомобилистов площадку срезали коммунальщики, теперь это автостоянка, — рассказывает волгоградка. — И это еще два гаража распорядились убрать.
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