День рождения «Флакона» состоится 19 мая в стиле Urban Fest

В субботу, 19 мая, дизайн-завод «Флакон» отметит свой девятый день рождения. Праздник станет настоящим фестивалем уличной культуры с современной музыкой и танцами на асфальте, выступлениями на скейтах и BMX и многими другими интересными мероприятиями.

Центром фестиваля станет огромная музыкальная сцена, возле которой можно будет услышать DJ-сеты, рэп и битбокс. Также гости смогут побывать в пяти тематических зонах. Инсталляции из виниловых пластинок, создание граффити в режиме реального времени, выступления на скейтах и BMX, зона с играми — все это будет доступно гостям праздника. Тех, кто хочет не только наблюдать, но и участвовать, пригласят попробовать свои силы в скалолазании и других спортивных состязаниях.

Мероприятия начнутся в 12:00 на территории дизайн-завода «Флакон», который находится по адресу: ул. Большая Новодмитровская, д. 36/4.

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