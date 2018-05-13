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День рождения «Флакона» состоится 19 мая в стиле Urban Fest
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День рождения «Флакона» состоится 19 мая в стиле Urban Fest 

Москва меняется 45 минут назад
Фото: © Сергей Авдуевский / Москва меняется
В субботу, 19 мая, дизайн-завод «Флакон» отметит свой девятый день рождения. Праздник станет настоящим фестивалем уличной культуры с современной музыкой и танцами на асфальте, выступлениями на скейтах и BMX и многими другими интересными мероприятиями.
Центром фестиваля станет огромная музыкальная сцена, возле которой можно будет услышать DJ-сеты, рэп и битбокс. Также гости смогут побывать в пяти тематических зонах. Инсталляции из виниловых пластинок, создание граффити в режиме реального времени, выступления на скейтах и BMX, зона с играми — все это будет доступно гостям праздника. Тех, кто хочет не только наблюдать, но и участвовать, пригласят попробовать свои силы в скалолазании и других спортивных состязаниях.
Мероприятия начнутся в 12:00 на территории дизайн-завода «Флакон», который находится по адресу: ул. Большая Новодмитровская, д. 36/4.
Фото © Сергей Авдуевский / Москва меняется
Текст © Мария Клименко / Москва меняется
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