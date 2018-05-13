Информационная и личная безопасность каждого ребенка находится под контролем технологий

В пятницу, 11 мая, депутат Мосгордумы , директор Научно-профилактического центра детской психоневрологии Департамента здравоохранения Москвы Татьяна Батышева в преддверии официального открытия посетила город профессий для детей, оценив его готовность к приему маленьких посетителей.

Новая площадка располагается на третьем этаже крупного торгового центра на юге столицы и занимает площадь в 7,5 тысячи квадратных метров. На входе — двухступенчатая система охраны. Каждый ребенок должен пройти регистрацию и получить идентификационную карту. По ней родители — их также регистрируют, определят, в какой части города находятся дети. Далее на выбор десятки специальностей — медицинские и научные, работа в полиции, пожарной службе, на станции МЧС

— Наша задача — научить их грамотно пользоваться теми средствами, которые помогают нам развиваться, двигаться вперед, — говорит Татьяна Батышева. — Для детей сегодня важна информационная экология.

Суть этого понятия в том, чтобы изменить отношение к гаджетам — объяснить и показать, что это не просто забава, игрушка, а инструмент, который полезен для освоения той или иной профессии.

— Кроме профориентации, такие центры дают детям мощную психологическую поддержку, в игровой форме учат справляться со сложными ситуациями, — отметила Татьяна Батышева.

Помогут им в этом и аниматоры. Они прошли специальное обучение, знакомы с основами представленных профессий.

— Аниматоры, которые работают на станции МЧС, обязательно проходили подготовку на пожарной станции, — привел пример основатель проекта Антон Пинский.

В дополнение для аниматоров Татьяна Батышева предложила провести занятия по основам психологии.

Кроме информационной защиты, в фокусе внимания — личная безопасность каждого ребенка. Одной из первых площадок, куда заглянула депутат, стал магазин с выпечкой. Прежде чем начать занятие, ребятам выдадут фартуки, головные уборы и расскажут о правилах гигиены. Аналогичная история и с фабрикой мороженого: ее посетителям выдадут одноразовые шапочки, попросят обработать руки дезинфицирующим средством.

На территории города, кроме необходимых датчиков, размещены эвакуационные планы и указатели с направлениями выхода. Они не зависят от общего освещения и работают автономно. Предусмотрено два эвакуационных выхода — в случае непредвиденной ситуации можно будет сразу же выйти на лестницу, которая ведет на улицу.

— Каждый день в качестве дополнительной меры для них проводятся инструктаж, тренинги по противопожарной безопасности, — рассказал Антон Пинский.

Он также отметил, что расходы на это направление составляют порядка десяти процентов от общего размера бюджета на запуск проекта.