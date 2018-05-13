Породы возрастом почти 2,8 млрд лет представили на выставке во Владивостоке

Она открылась в научном институте.

К 45-летию Тихоокеанского океанологического института им. В. И. Ильичева в ТОИ ДВО РАН открыта экспозиция «Основные типы пород дна Японского моря».

За период с 1970 г. по 2015 г. в морских экспедициях ТОИ ДВО РАН было собрано огромное количество образцов пород различного состава и возраста со дна окраинных морей Востока Азии, Тихого и Индийского океанов. Самое большое количество образцов было получено со дна Японского моря, которое было первым объектом исследования геологов ТОИ ДВО РАН и служило полигоном для отработки методики опробования морского дна.

В экспозиции представлена небольшая часть коллекции образцов (47 образцов с 46 станций), характеризующая основные типы пород дна Японского моря. Они были получены в рейсах НИС «Первенец», «Профессор Богоров» и «Каллисто» (2), проведенных в 1972-1986 гг., а также в 58-ом рейсе НИС «Академик М. А. Лаврентьев» (2011 г.).

В экспозиции представлены магматические, метаморфические и осадочные породы геологического фундамента, вулканические породы и породы кайнозойского осадочного чехла. Самые древние породы представлены гнейсами и мигматитами архей-раннепротерозойского гнейсо-мигматитового комплекса (2,73-1,98 млрд лет), поднятыми с Восточно-Корейской возвышенности. Вулканические породы разнообразны по составу и возрасту. В экспозиции они представлены в основном базальтами, туфами, андезитами олигоцен-раннемиоценового комплекса, широко распространенным на подводных возвышенностях Японского моря. Кайнозойские осадочные отложения отличаются высоким содержанием кремнистого микропланктона, который позволяет датировать породы с довольно высоким разрешением и определять условия формирования осадков.

Представленные в экспозиции образцы со станций 1443 и 1448 возвышенности Ямато содержат большое количество пресноводных диатомей, споры и пыльцу растений, которые указывают на раннемиоценовый возраст и озерный генезис вмещающих их отложений. Остальные образцы в обилии содержат морской микропланктон, свидетельствующий о морской истории осадконакопления в Японском море. Полезные ископаемые представлены фосфоритами, железо-марганцевыми образованиями и баритовыми конкрециями.

Эта небольшая экспозиция является частью фонда уникальной геологической коллекции пород окраинных морей и океанов. В будущем на основе этой коллекции планируется создать музей морской геологии ТОИ ДВО РАН с целью сохранения геологических материалов, собранных научными сотрудниками института в морских экспедициях за более чем 50 лет. Эта коллекция важна для дальнейших научных исследований, а также для образовательных и просветительских целей, сообщает пресс-служба ТОИ ДВО РАН.