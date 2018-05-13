Реальные британские бандиты в откровенном фотопроекте Джослина Бэйна Хогга

Фотограф из Великобритании Джослин Бэйн Хогг (Jocelyn Bain Hogg) провел 10 лет, документируя жизнь представителей организованной преступности изнутри — от действий британских бандитов на юге Лондона до их «ссылки» на острове Тенерифе.

Получив беспрецедентный доступ внутрь группировки, Хогг смог сделать серию предельно откровенных фотографий, показывающих «злодеев» дома, во время развратных частных вечеринок, подпольных боксерских матчей, переговоров и похорон.

«Это не лица преступников, которые прячутся за фасадом респектабельности или коррумпированной политики. Они на самом деле реальные мужики, которые держат голову высоко поднятой, когда сталкиваются с вызовом, и которые не ищут фальшивого покаяния перед лицом общественного осуждения», — говорит фотограф. Ну а мы, пожалуй, от комментариев воздержимся…

Источник: culturainquieta.com 28. Смотрите также: Бандиты из уральской глубинки в объективе американского фотографа