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В Северном округе начались занятия с детьми по правилам безопасности в летний период
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В Северном округе начались занятия с детьми по правилам безопасности в летний период 

Префектура САО города Москвы 1 час назад
Фото: Префектура САО города Москвы
Открытые уроки, посвященные безопасному отдыху в период предстоящих каникул, организованы в школах севера столица. На них специалисты Управления по САО Департамента ГОЧСиПБ рассказывают детям о правилах поведения на природе и в быту. Ребят обучают действиям при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в местах массового пребывания.
Одно из таких занятий прошло на базе Спецшколы №1, что на улице Михалковская, 15 А. Его воспитанники отличаются девиантным (общественно опасным) поведением. На урок к ребятам пришли специалист Управления по САО Департамента ГОЧСиПБ Елена Фукс и преподаватель УМЦ по ГО и ЧС САО Виктор Марков.
Занятие началось с вопроса: «Какие чрезвычайные ситуации могут возникнуть во время летних каникул в мегаполисе и на природе?» Ребята легко смогли назвать основные, и с помощью специалистов разобрали правила поведения в каждой из них. О мерах личной безопасности в период их летнего отдыха воспитанники спецшколы слушали с интересом.
Виктор Марков, профессиональный медик, рассказал ребятам о способах оказания помощи при удушье, потере сознания, показал основные приемы сердечно-легочной реанимации и правила накладывания повязок. «Жгут на конечность можно накладывать в летнее время года не более чем на полтора — два часа, а в зимнее время года на 1-1,5 часа. Более длительное время сдавливания может привести к отмиранию тканей. И накладывают жгут только при достаточно сильно артериальном кровотечении. При венозном — не накладывают. Если есть риск кровотечения повторного, то жгут можно ослабить на несколько минут, для восстановления нормального кровотока, и потом его затянуть опять. Чтобы не переборщить со временем, указывается время наложения жгута (под ним или на хвостике повязки)», — рассказал ребятам преподаватель. Полученные знания ребята закрепили на тренажерах.
Для активных и непослушных подростков занятие стало очень интересным и познавательным.
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