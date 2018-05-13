Уровень сил в сеттинге

И как его определять и сравнивать.

Уровни сил присутствуют почти в любом околофентезийном произведении. Обычно они напрямую не обозначаются, но иногда сами авторы пытаются их указывать. Например: Кевин Файги заявил, что Кэрол Денверс будет самым сильным персонажем в киновселенной Marvel.

Мне же хочется рассказать, как корректнее всего обозначать и сравнивать уровни сил каких-либо персонажей в фикшне. И я сразу предупреждаю, что этот текст может содержать спойлеры к чему угодно.

Разрушительная сила — основная характеристика, которая в большинстве случаев определяет уровень сил. Связано это с тем, что нельзя создать идеальную систему, где будут учитываться одновременно все присущие персонажу навыки. Также у любого персонажа присутствует прочность, выносливость, сила на удар\подъём, скорость (реакции и передвижения) и диапазон действия.

Всё это можно выявить несколькими методами. Основной: показанные достижения (персонаж пробежал на такой-то скорости, уничтожил\пробил что-то). Второстепенные: паверскаллинг (непонятно, какую скорость развивает персонаж, но он смог обогнать персонажа, который за секунду пересёк Россию от Москвы до Владивостока) и установка автора («персонаж может уничтожить что-то, я так говорю»).

Заявленное не всегда может корректно обозначить уровень сил. Особенно это касается пафосных фраз персонажей, вроде: «ух, я невероятно силён, такой мощи хватит чтоб всю вселенную поставить к ноге!» (конец немного предсказуем). Характеристики вроде «всемогущества» без доказательств тоже не имеют смысла: это будут те же кричалки, только ещё более непонятные.

Можно выделить самые разные уровни сил по разрушительному потенциалу, но я буду обозначать самое важное. Общая градация уровней сил:

Пожалуй, размерность пространства — это одна из самых важных характеристик персонажей. Трёхмерные персонажи качественно не могут нанести урон четырёхмерным, поскольку трёхмерное пространство это «тень» четырёхмерного.

Зато четырёхмерным персонажам повредить трёхмерных будет также легко, как человеку разорвать бумагу. На трансцендентном слое существования сражения обычно проходят с помощью специальных концепций и сравнения по иерархии.

Но существуют персонажи, у которых настолько экстравагантные способности, что их уровень сил определить достаточно сложно. Самый лёгкий пример: Нрвнскр Хаос из Tsukihime не может в масштабные разрушения, зато его уничтожение эквивалентно уничтожению континента размером с Евразию, а он ещё и неосязаемый.

Акселератор из To Aru Majutsu no Index, несмотря на своё трёхмерное тело, может атаковать и отражать одновременно в 11 размерностях, а его векторный щит отражает физический урон вне зависимости от разрушительной силы. Почти такая же ситуация с Сьюзан Шторм (Marvel), которая получает свою силу из высшей размерности, и Тенчи Масаки (Tenchi Muyo!), который разрывая мерные границы может достигнуть трансцендентного пространства и его же уничтожить.

Более масштабная разрушительная сила не всегда гарантирует победу тому или иному персонажу. Могут помешать слабости (физические и моральные), а также превосходство в каком-нибудь другом плане. Например: персонажи имеют примерно одинаковую разрушительную силу, но их скорости значительно различаются.

Как приятное дополнение к сеттингу. На одних драках хорошее произведение не построить, а зацикленное на выяснении паверлевелов произведение вряд ли будет хорошим. Также не стоит задавать вопрос, какой персонаж самый сильный: персонажей может быть хоть бесконечное количество, за жизнь всё не изучить и не сравнить.

#гайды