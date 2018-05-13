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Неожиданный маркетинг: появился магазин, где продают только огурцы
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Неожиданный маркетинг: появился магазин, где продают только огурцы 

Sputnik Молдова 38 минут назад
Фото: Sputnik Молдова
КИШИНЕВ, 13 мая — Sputnik. Необычный магазин, в котором торгуют только огурцами, появился в Финляндии. Магазин The Cucumber Concept Store, открывшийся в Хельсинки, декларирует две миссии — создать хорошее настроение посетителям и бороться с нормами ЕС, отмечает Sputnik Беларусь.
"Хотим поднять проблему огурцов в ЕС, торговля которыми очень жестко регулируется нормами содружества", — отметил представитель торговой компании Майкл Гренфорс.
Авторы идеи признают, что одна из задач — создать хорошее настроение покупателям, так что развивают они скорее не бизнес, а концепцию.
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В магазине обещают подумать над тем, чтобы устраивать тематические ужины. Концепция ужина будет не определена до последнего, так что каждый визит будет для клиента сюрпризом.
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