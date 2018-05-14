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Мультсериал «Рик и Морти» получит сразу 70 новых эпизодов
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Мультсериал «Рик и Морти» получит сразу 70 новых эпизодов 

Попкорн News 1 час назад
Фото: Попкорн News
Поклонники анимационного хита «Рик и Морти» уже стали беспокоиться, когда же выйдут новые серии о приключениях любимых героев. Поговаривали даже, что создатели шоу Джастин Ройланд и Дэн Хармон ленятся придумывать свежие сюжеты. Но не стоило отчаиваться, все оказалось гораздо оптимистичнее.
Студия Adult Swim объявила, что переговоры с Ройландом и Хармоном наконец завершились, и зрителей ждет целых 70 новых эпизодов. Это в два раза превышает количество серий, выпущенных за все три предыдущих сезона. Похоже, что фанатам Рики и Морти можно выдохнуть, ведь новых серий хватит еще на несколько лет.
Напомним, что в центре мультсериала находится гениальный ученый, циник и алкоголик по имени Рик, который занимается воспитанием своего наивного внука Морти. Премьера шоу состоялась в декабре 2013 и практически сразу обеспечило Adult Swim рекордно высокие рейтинги.
Источник
попкорнnews
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