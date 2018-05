5-й день Каннского кинофестиваля: Карла Бруни, Марион Котийяр и Изабель Юппер 

Что: 5-й день Каннского кинофестиваля.

Где: Канны, Франция.

Когда: 13.05.2018.

Люди говорят: На фотоколле сегодня представили сразу три картины: Sink or Swim, Girl и «10 лет в Тайланде». После состоялся ланч ювелирного бренда Chopard, который посетили Изабель Гулар и Наталья Водянова . А вечером прошли премьеры фильмов Happy as Lazzaro и Sink or Swim. Кстати, на красной дорожке Sink or Swim было много звезд, в том числе те, кто еще не появлялись на кинофестивале в этом году: Карла Бруни и Изабель Юппер.