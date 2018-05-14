5-й день Каннского кинофестиваля: Карла Бруни, Марион Котийяр и Изабель Юппер 

Кто: Кристофер Нолан, Петра Немцова, Марион Котийяр, Изабель Юппер, Джейн Фонда, Летиция Каста, Изабель Гулар, Карла Бруни, Кьяра Ферраньи, Диана Крюгер и многие другие.
Что: 5-й день Каннского кинофестиваля.
Где: Канны, Франция.
Когда: 13.05.2018.
Люди говорят: На фотоколле сегодня представили сразу три картины: Sink or Swim, Girl и «10 лет в Тайланде». После состоялся ланч ювелирного бренда Chopard, который посетили Изабель Гулар и Наталья Водянова. А вечером прошли премьеры фильмов Happy as Lazzaro и Sink or Swim. Кстати, на красной дорожке Sink or Swim было много звезд, в том числе те, кто еще не появлялись на кинофестивале в этом году: Карла Бруни и Изабель Юппер.
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Подробнее: https://peopletalk.ru/article/5-j-den-kannskogo-kinofestivalya-karla-bruni-marion-kotijyar-i-natalya-vodyanova/