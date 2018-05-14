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В Приморье найдены четверо ранее пропавших детей
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В Приморье найдены четверо ранее пропавших детей 

Primpress 55 минут назад
Фото: Primpress
В Приморском крае найдены живыми ранее пропавшие дети, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на волонтерскую организацию «Примпоиск».
Ранее было заявлено, что 15-летняя Ирина Гусак самовольно поикинула СРЦН «Парус надежды», и долгое время ее местонахождение было неизвестно.
Долгое время было неизвестно местонахождение 18-летней Екатерины Служенко. Как сообщалось ранее, она самовольно покинувшей КГКУ «Центр содействия семейному устройству» села Новогордеевка Анучинского района.
Найдена живой, пропавшая на днях 17-летняя Яна Митрус. Как сообщалось ранее, она ушла из дома.
Долгое время было неизвестно местонахождение 17-летний Артем Марьенко. Как было заявлено ранее, он тоже ушел из дома.
Напоминаем: в случае, если у вас пропал родственник или близкий человек, за помощью следует обращаться в полицию (телефон 02) или к волонтерам (горячая линия «Примпоиска»: 8-914-721-22-32).
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