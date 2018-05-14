В Приморье найдены четверо ранее пропавших детей

В Приморском крае найдены живыми ранее пропавшие дети, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на волонтерскую организацию «Примпоиск».

Ранее было заявлено, что 15-летняя Ирина Гусак самовольно поикинула СРЦН «Парус надежды», и долгое время ее местонахождение было неизвестно.

Долгое время было неизвестно местонахождение 18-летней Екатерины Служенко. Как сообщалось ранее, она самовольно покинувшей КГКУ «Центр содействия семейному устройству» села Новогордеевка Анучинского района.

Найдена живой, пропавшая на днях 17-летняя Яна Митрус. Как сообщалось ранее, она ушла из дома.

Долгое время было неизвестно местонахождение 17-летний Артем Марьенко. Как было заявлено ранее, он тоже ушел из дома.

Напоминаем: в случае, если у вас пропал родственник или близкий человек, за помощью следует обращаться в полицию (телефон 02) или к волонтерам (горячая линия «Примпоиска»: 8-914-721-22-32).