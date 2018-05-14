Про «Fate/Stay Night» и франшизу в целом, ч.1

«Возрадуйся, сын мой. Твое желание, наконец, исполнилось.» -Котомине Кирей, «Fate/Stay Night».

Сегодня я наконец закончил чтение «Fate», самого первого рута «Fate/Stay Night». Изначально эта статья задумывалась как обычный поток разума, связанный с впечатлениями от прочтения части, пожалуй, самой лучшей новеллы, которую я прочитал за свою жизнь, но в процессе написания она превратилась в, по моему мнению, хорошую вводную во всю серию «Fate» в целом. На dtf уже есть статья, посвященная студии Type-Moon, но у меня есть некоторые претензии к её качеству, в частности, к содранной с lurkmore секции про мемесы, отношению автора к F/GO, и языку в целом. Это первый мой опыт, хоть сколько-то приближенный к журналистскому, и изначально статья была опубликована на моей странице Вконтакте 15 мая 2018 года. Эта версия статьи представляет собой незначительно исправленный и дополненный для экземпляр.

Твоё воображение — это твоя сила. Тебе не нужны внешние враги. Единственный, с кем ты должен драться — это твой собственный образ.

Слуга класса Арчер

Начну с того, что расскажу про франшизу в целом. История серии началась с визуальной новеллы «Fate/Stay Night», выпущенной студией Type-Moon в 2004 году. Позже вышел её порт на консоль PlayStation 2, в котором была обновлена графика и диалоги, а также добавлена полная озвучка всех персонажей, но вырезаны постельные сцены (да, в «Fate» есть секс, причем каноничный и даже вполне оправданный сюжетом). Уже в последствии под знамёнами франшизы вышел замечательнейший приквел, множество спин-оффов, экранизаций, ранобэ, лайт-новелл, RPG и экшен игр, в которых очень просто запутаться. В конце статьи вас ждет несколько вариантов точек входа в серию.

Попробуй разберись. На самом деле, на этой картинке отсутствует аж два (как минимум) весьма известных спин-оффа.

Основа сюжета строится на Войне Святого Грааля — ритуала, проводимого древними семьями магов на земле японского города Фуюки раз в 60 лет. Святой Грааль — артефакт, способный исполнять желания, сам выбирает семь пар Мастер-Слуга, которые и будут сражаться между собой за право обладать легендарным предметом. «Мастер» — это маг, человек, живущий в наше время. «Слуга» — героический дух, живая или мифическая легенда из прошлого, которая после смерти была удостоена состоять в пантеоне величайших героев человечества. Среди Слуг есть и реально существующие персонажи (в расширенной вселенной франшизы есть Александр Македонский , Амадей Моцарт, Фрэнсис Дрейк, Гай Юлий Цезарь и Калигула), а также герои мифов и выдуманных произведений (Геракл, Шерлок Холмс , Гильгамеш и, конечно, Король Артур). Война продолжается до тех пор, пока не останется лишь одна команда. Мастеров уничтожать не обязательно, но так как это выгодный и простой способ избавиться от Слуги (Мастер питает своего Слугу магической энергией, поэтому после его смерти, практически в любом случае, Слуга исчезнет из нашего мира), большинство участников преследует эту цель.

Бокс-арт «Fate/Stay Night Realta Nua» — порта на PS2 и, уже позже, на PS Vita

В 2006 году вышел «Fate/Zero» — приквел к «Fate/Stay Nigh»t в формате лайт-новеллы. Война в «Zero» представляла из себя по-настоящему благородную королевскую битву, в которой умные и, самое главное, взрослые маги, сражались, плетя интриги и союзы. Да, из этого святого ритуала древних магов выбивались протагонист (расчетливый и хладнокровный киллер) и еще пара персонажей (маньяк, который участвует в войне от скуки и молодой, но очень самоуверенный маг), но остальные участники (аристократичный и умный маг, его таинственный протеже, еще один маг-аристократ, а также блудный сын одной из старейших династий колдунов) подходили под характеристику «хитроумные маги, для которых война просто ритуал, поддерживаемый поколениями». Глупых и необдуманных поступков в четвертой Войне практически не совершали, да и единственным комическим элементом была парочка из молодого и неопытного Мастера и его весьма решительного и самовольного Слуги, да и их история заканчивалась весьма поучительно (к тому же намного счастливей, чем любого другого участника тех событий).

Рекламный плакат первого сезона экранизации «Fate/Zero»

«Fate/Zero» это замечательный приквел, который, по моему мнению, во многом превосходит свой оригинал. Немудрено, ведь его писал человек, который уже собаку съел на сценариях визуальных новелл, главная цель в жизни которого доставить выдуманным им персонажам как можно больше боли, физической и моральной. Думаю, «Saya no Uta», «Mahou Shoujo Madoka Magica» и «Psycho-Pass» для многих читателей не пустой звук. Вглядитесь в это одухотворенное лицо.

«Я искренне презираю то, что лживые люди называют «счастьем», и не вижу для себя другого выбора, кроме как толкать своих персонажей, в которых я вкладываю своё сердце и душу, в бездну трагедии.»

Как вы уже поняли, первым моим произведением из столь богатой, и, как мне кажется, изначально задуманной с расчетом на то, чтобы продолжаться вечно, франшизой, как «Fate», стала экранизация «Fate/Zero» от студии Ufotable. В первую очередь меня поразила циничность и трагичность (те вещи, которые менее впечатлительные люди, чем я, с легкой руки могут окрестить термином «Edgieness») происходящих событий. Уже после мне очень понравился проработанный мир, его мифология и весьма подробно объясненная магия и метафизика. Воистину, Насу (сценарист оригинальной визуальной новеллы «Fate/Stay Night») весьма неглупый человек, и я практически уверен, что Fate создавался как франшиза, которая будет жить очень долго и обогатит своих создателей. И раз уж мы так нежданно вернулись к тебе «Stay Night», давайте продолжим говорить именно о нём.

Первый опенинг злосчастного сериала по «Fate/Stay Night». Если вы знакомы с сюжетом «Fate/Zero», то кадр из превью вызовет в вас, как минимум, сильные эмоции.

У «Fate/Stay Night» весьма грустная история, когда дело касается экранизаций. Все настолько плачевно, что некоторые фанаты отказываются признавать существование первой экранизации новеллы.

Такое отношение весьма оправдано, сериал «Fate/Stay Night» 2006 года от студии DEEN выдался весьма неудачным. Можно было бы простить бюджетную анимацию и даже непонятные мотивы многих поступков персонажей, но точно нельзя закрыть глаза на самую главную проблему — вместо того, чтобы просто экранизировать первый рут оригинальной новеллы (В «Fate» есть три независимых друг от друга сюжетных линии с кучей разветвлений и «Bad End-ов», которые открываются после прохождения предыдущего, и в котором на первый план выходят разные персонажи, а также меняется самое главное — мировоззрение главного героя. Порядок прохождения рутов — «Fate»=>«Unlimited Blade Works»=>«Heaven's Feel») сценаристы решили смешать все три сюжетных линии в одну. Стоит ли говорить, что подобный финт ушами не прошел успешно, и сильно повредил повествованию, столь выверенному в оригинале. Не помог и формат экранизации — тяжело полностью передать внутренние монологи персонажей, причины многих поступков которых заключены именно в них, всего лишь за 26 эпизодов, да еще и надёргав самых ярких сцен из всех трёх сюжетных линий.

Сериал даже породил уже почти позабытый из-за древности мем, выросший из кадра сериала, который безжалостно вырван из контекста

«Люди умирают из-за смертельных ран» — именно так эта строчка прозвучала в оригинальной новелле. Люди смертны, но протагонисту, Широ, очень сложно умереть по некоторой причине.

Тем не менее, всё не так печально, ведь в 2014 году вышел весьма качественный сериал по второй сюжетной линии новеллы, «Fate/Stay Night: Unlimited Blade Works». Как минимум, качество анимации выгодно отличалось, а из сюжета не пытались сделать салат из мяса и фруктов.

А совсем недавно на Blue-Ray носителях вышел первый фильм из трилогии «Fate/Stay Night: Heaven's Feel» — экранизации третьего, и, по мнению многих, самого жестокого рута игры. Этот полнометражный фильм официально лицензирован и доступен к просмотру на сервисе WAKANIM

Как я уже писал выше, сегодня я наконец закончил чтение первого рута оригинала и, пока писал всю простыню выше, почти забыл о том, что сей текст планировался как рецензия на него. Скажу прямо — после знакомства с «Fate/Zero» читать «Stay Night» было тяжеловато. Особенно поначалу, когда сюжет развивался очень неторопливо, и большей частью был посвящен школьному быту, пусть и далеко не самому ординарному. На главного героя сложно повесить столь популярный ярлык «обычного японского школьника», хоть он и подходит к нему по многим параметрам. Эмия Широ невероятно трудолюбив и эмпатия для него не пустой звук. От своего приёмного отца он перенял принципы, некоторые черты характера и, самое главное — мечту. Мечту о мире, в котором не будет слёз, и в котором все несчастья людей будут забыты. Широ перенял от своего воспитателя самую главную его составляющую — желание стать Героем Правосудия.

Эмия Широ и Эмия Кирицугу. Две одиноких души, которые свела трагедия, объединенные одним идеалом. Первого его убеждения привели к отчаянию, второй разделяет убеждения своего наставника

Кроме того, приемный отец Широ был магом. Пусть и не очень ординарным, если к магам вообще применимо слово «ординарный». И он даже обучил его части того немногого, что знал сам, хоть и не хотел этого до последних лет своей жизни. Ведь быть магом в мире «Fate» — значит привыкнуть к боли и быть всегда готовым умереть. Отец Широ знал это, как никто другой, и хотел уберечь сына от этого, подарив ему жизнь обыкновенного человека.

Другой центральный персонаж новеллы, Тосака Рин, наоборот, с малого детства готовилась продолжить магические традиции своей семьи. Её отец был весьма талантливым магом, и смог научить её многому, до того, как умер в предыдущей Войне Грааля. Несмотря на то, что Война должна проходить раз в 60 лет, из-за того, что предыдущая, четвертая битва закончилась непредсказуемым образом, пятая началась раньше срока — спустя десять лет.

Тоска Рин, Эмия Широ, а также другие персонажи «Stay Night» — Илия фон Айнцберт и Мато Синдзи

Думаю, мою основную претензию к «Stay Night» можно понять уже сейчас — возраст персонажей. Именно из-за того, что все персонажи «Fate/Zero» были взрослыми людьми, совершающими осмысленные, продуманные, и, зачастую, бессердечные поступки ради своей победы, сюжет приквела стал для меня столь захватывающим и интригующим. После столь «взрослого» и невероятно трагичного финала приквела мне было тяжело перестроиться и начать читать чуть ли не комедию о школьных буднях (напоминаю, что в приквеле юмора практически не было). Но ругать оригинал из-за сюжета вышедшего позже приквела было бы глупо (это прямо как жаловаться, что в 4-6 эпизодах «Звёздных Войн» не было политического триллера сцен в Сенате), я закрою эту тему раз и навсегда.

Тем более, сюжет «Stay Night» с определенного момента разгоняется до такой степени, что начинает захватывать дух. Главные герои все меньше вызывают испанский стыд своими поступками, ты начинаешь видеть в них действительно хорошо прописанных персонажей с сильными характерами. Особенно это касается Эмии Широ — из самоотверженного простака со временем он предстает перед читателем чуть ли не Шекспировским героем, не отступающим от своих максималистских идеалов даже перед кошмарным лицом неизбежной смерти.

Смертельная опасность с невинным лицом

Отдельное внимание стоит уделить боевым сценам. Они прописаны невероятно подробно и точно, всю силу ударов, боль и страдание, кровоточащие раны словно испытываешь на своей шкуре. Во многом это заслуга не только сценариста, но и звукорежиссера — что фоновая музыка, что звуковые эффекты просто замечательны, и позволяют ощутить себя в эпицентре сражения между героями разных времен.

В новелле есть развилки, «плохие концовки» и сцены секса. К счастью, все варианты ответов весьма предсказуемы, но все же я могу посоветовать сохраняться почаще — тут все же есть пара довольно таки неочевидных выборов, где риск может оправдать средства, а стратегическое отступление — к смерти главного героя. Что же касается постельных сцен, они производят смешанное впечатление. С одной стороны, они хорошо прописаны сюжетно, хоть и слегка натянуто. С другой, они написаны столь развратно и слабо сочетаемо с остальным повествованием, что даже мне, человеку, которого ни в коем разе нельзя назвать пуританином, кажется правильным решение вырезать эти сцены из консольной версии игры (хоть их отсутствие и было требованием издателей, так как иначе игру было бы просто невозможно продавать).

«Я никогда не забуду то, что чувствовал сегодня. Я хочу быть героем справедливости!»

Это моя краткая рецензия на всего лишь первый из трех рутов «Stay Night». По совместительству, эта статья стала еще и кратким обзором всей серии. Пришло время описать обещанные точки входа во франшизу. Я могу предложить две — ту, которую считаю правильной, и ту, которой воспользовался я сам. Решать, конечно, вам.

Несмотря на то, что «Fate/Zero» мне нравится намного больше оригинальной игры, положившей начало всей серии, я все же признаю, что был не прав, и начинать стоило именно с неё. Я уже приводил этот пример — начинать с приквела, как бы хорош он не был, это всё равно, что начать смотреть «Звездные Войны» с «Призрачной Угрозы». Вы лишите себя радостей узнавания мелочей и осознавания изящности и продуманности многих сюжетных ходов, которые можно понять, лишь знакомясь с серией в порядке выхода. Пожалуй, лучшим примером будет серия «Metal Gear Solid» — да, хронологически самой первой игрой будет третья часть, «Snake Eater», но вся красота сюжета эпопеи «MGS» состоит в том, как создатели постепенно раскрывают ответы на старые вопросы, не забывая при этом подкинуть игрокам новых. В этом главная прелесть сюжета серии, и, по моему мнению, главная слабость «The Phantom Pain». Статью, посвященную «MGS», я напишу в какую-нибудь другую бессонную ночь, поэтому теперь речь пойдет о Да, я могу порекомендовать и такой вариант развития, хоть первый и предпочтительней. «Fate/Zero» невероятно умён, трагичен, красив и просто хорош, но после него, скорее всего, у вас выработается синдром утёнка — вы будете сравнивать все последующие франшизы с вашим любимой историей про грустного курящего киллера, и сравнения, к сожалению, почти всегда будут не в пользу первого. Знакомство с «Fate/Zero» портит, скорее, не впечатление от «Stay Night», а радость от узнавания деталей сюжета, связанных с самим «Zero». Это сложно объяснить, но когда вы все же начнете знакомиться с серией по одному из предложенных путей развития (или же выберете свой, начав, например, с спин-оффов (видеоигры «Fate/Extra» или сериала «Fate/Apocrypha»), то после сами поймете почему я так советую не повторять моих ошибок и начинать с визуальной новеллы.

Промо-арт мобильной RPG «Fate/Grand Order» — замечательной стратегической игры кроссовера, объединяющей персонажей всех основных игр и спин-оффов, а также добавляя множество новых. Для меня лично эта игра стала стимулом ознакомиться с серией и преодолеть некоторые персональные предубеждения, отталкивающие меня от этой франшизы

На сегодня все. Следующую статью я напишу лишь тогда, когда прочитаю второй рут новеллы, «Unlimited Blade Works». В этой статье я расскажу про некоторые другие спин-оффы этой столь масштабной франшизы, такие как «Fate/Prototype», «Fate/Extra» и очень любимый (и ненавистный, по понятной многим игрокам причине) мобильный симулятор долбанного казино «Fate/Grand Order».

Будьте молодцами, и помните:

Напоследок, мне хотелось бы устроить небольшой опрос. Так как до выхода следующей статьи пройдет определенное время, я вполне успею собрать обширный материал на тему следующего спин-оффа, о котором хочу вам рассказать. Именно вы сможете определить, о чем, кроме «UBW» будет следующая статья

#аниме #fate #визуальные #новеллы