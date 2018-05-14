«Ранеткам» запретили вновь объединиться

Sobesednik.ru выяснил, в чем причина отмены воссоединения группы «Ранетки».

Молодежная рок-группа «Ранетки», взлетевшая на музыкальный олимп 10 лет назад на волне популярности одноименного сериала, воодушевила целую армию поклонников и собирала огромные стадионы. Однако в 2012-м девушки перессорились и решили заняться сольной карьерой, тем самым фактически поставив крест на дальнейшей жизни группы.

Евгения Огурцова, И вот спустя время четверо из шести участниц группы — Елена Третьякова Валерия Козлова и Нюта Байдавлетова — вновь стали мелькать вместе на различных музыкальных мероприятиях и говорить о возрождении «Ранеток».

— Мы были успешной командой, но всегда хочется чего-то добиться самому, поэтому решили уйти в сольное плавание, затем наступил период материнства, работы, йоги, — говорит Лена Третьякова. — Какое-то время мы не общались вовсе, потому что, когда группа распалась, у нас были взаимные обиды, мы не хотели друг друга слушать. Но со временем, когда повзрослели, то поняли, что никто не виноват, и во-зобновили общение. Мы устроились, а теперь готовы начинать что-то новое вчетвером. Если по секрету, то мы уже начали работу над новым альбомом.

Однако на практике реализовать амбициозную идею по возрождению группы оказалось не так-то просто. Бывший продюсер коллектива Сергей Мильниченко заявил, что сам возродит «Ранетки» в составе своей жены Натальи Мильниченко Анны Рудневой , а остальным девушкам запретил выходить на сцену под старым именем: оказалось, что ему принадлежат авторские права на весь музыкальный материал времен сериала и название «Ранетки».

— Сказать, что такое решение шокировало нас — ничего не сказать, — продолжает Женя Огурцова. — Мы все удалили его номер из телефонов и больше не хотим общаться с этим человеком. Но факт остается фактом: «Ранетки» вернулись… без нас.