Тела двух школьников нашли в реке под Костромой

Трагедия в Нерехте — здесь погибли два брата, узнал KOSTROMA.TODAY. 9-летний Антон и 13 Дмитрий пропали днем 12 мая.

Мальчики около 12 часов ушли из дома, больше их никто не видел. Начались поиски, листовки с их фотографиями появились в соцсетях. Начал формироваться отряд волонтеров для поисков.

Река Солоница. Фото: газета «Нерехтская правда».

Однако через сутки, вчера вечером, тела двух школьников нашли в реке Солоница. Судя по всему, мальчики решили искупаться и утонули — по информации регионального ГУ МЧС , их нашли на необорудованном пляже.

Отметим, что в прошедшие выходные из-за жары купание в костромских водоемах решили опробовать многие дети. Температура воды при этом — не выше 10 градусов.