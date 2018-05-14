Тела двух школьников нашли в реке под Костромой 

Трагедия в Нерехте — здесь погибли два брата, узнал KOSTROMA.TODAY. 9-летний Антон и 13 Дмитрий пропали днем 12 мая.
Мальчики около 12 часов ушли из дома, больше их никто не видел. Начались поиски, листовки с их фотографиями появились в соцсетях. Начал формироваться отряд волонтеров для поисков.
Река Солоница. Фото: газета «Нерехтская правда».
Однако через сутки, вчера вечером, тела двух школьников нашли в реке Солоница. Судя по всему, мальчики решили искупаться и утонули — по информации регионального ГУ МЧС, их нашли на необорудованном пляже.
Отметим, что в прошедшие выходные из-за жары купание в костромских водоемах решили опробовать многие дети. Температура воды при этом — не выше 10 градусов.