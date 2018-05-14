Юные таланты: изобретения, придуманные детьми

Британский дизайнер и изобретатель Доминик Уилкокс попросил более 450 детей в британских городах Сандерленд и Саут-Тайнсайд задуматься о том, какие изобретения они бы хотели видеть в современном мире. Из присланных 600 эскизов дизайнер выбрал 60 изобретений и обратился к местным производителям, чтобы сделать детские идеи реальностью. Затем он пригласил детей, чтобы дать им возможность самим объяснить, какова функция их творений. У изготовителей было всего-навсего 4 недели на воплощение в жизнь детских задумок, чтобы ими можно было реально пользоваться, а главное, чтобы получилось именно то, что дети хотели. Проект назвали «Изобретатели!».

Согласитесь, это так здорово, когда взрослые прислушиваются к детским идеям и воспринимают их всерьез, ведь мы никогда не знаем, что может получиться всего лишь из одной детской выдумки — вдруг это будет изобретение, которое поможет всему миру.

Источник: boredpanda.com 12-летнему мальчику Генри, наверное, надоело каждый раз намазывать пасту на зубную щетку. И он придумал зубную щетку, внутри которой уже есть паста.

11-летняя Лайла придумала лампу с жалюзи. Дергаешь за шнурок — и жалюзи меняют направление света.

А это цветочный горшок, который сам себя поливает. Юную изобретательницу Каю очень беспокоило то, что взрослые не следят за растениями, и они погибают.

А вот собиратель для листвы, который крепится на ствол дерева.

Машина, которая всегда «даст пять». Ее изобретатель, 6-летний Оливер, придумал машину, конечно, для детей. Но кто знает, может, и взрослым захочется иметь дома подобную «руку».

6-летней Амелии не хватало вилки, охлаждающей еду.

11-летняя Джорджия придумала девайс для большой компании — крюк, которым можно без проблем доставать чипсы Pringles. Ведь не у всех рука пролезает за новой порцией.

А вот Колин подумал, что в обычных телефонных будках недостаточно места для людей в инвалидном кресле. Тогда он разработал «Телефон-друг», который выдвигается на рычаге, как только сенсор на полу реагирует на давление от инвалидного кресла.

11-летний Алекс придумал очки наоборот. Вы их надеваете и видите все, что происходит сзади.

9-летняя Венди хотела бы иметь самокат для всей семьи.

А этот гаджет придумал явно большой любитель картофеля фри. Настоящая машина для быстрого приготовления фри — она картофель и порежет, и пожарит.

11-летняя Салли прислала эскиз «Бесшумных тапочек». Салли говорит, что тапочки подойдут тем людям, у кого полы «очень скрипучие». А нам кажется, эти тапочки помогут не разбудить весь дом любителям совершать ночные набеги на холодильник.

11-летний Морган решил, что было бы здорово, если маленький ребенок будет спать вот в таком устройстве на стене. Кто знает, может, ребенку действительно понравится.

11-летняя Шарлотт хотела бы, чтобы в нашем мире появился лифт, на котором можно сбежать от войны.

4-летний Дэниел придумал камеру, на которую надо покричать, чтобы она заработала.