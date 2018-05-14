Ещё
Британским фанатам дали несколько советов по распитию алкоголя в России
Далее:
Читайте также:
Ещё

Британским фанатам дали несколько советов по распитию алкоголя в России 

Газета.Ru 42 минуты назад
Английские болельщики готовятся к поездке в Россию на чемпионат мира, который состоится летом 2018 года. Об этом сообщает «Советский спорт».
Материал опубликован в британском издании The Sun, автор которого дает фанатам, планирующим посетить мундиаль в России, несколько советов по употреблению алкоголя в стране.
"Мы, британцы, во время пьянки теряем самоконтроль. Русские известны своей любовью к водке. Соедините эти два явления и получите воистину убойное сочетание", — написал автор статьи.
Кроме того, автор статьи рассказал о культуре принятия алкоголя в России и порекомендовал болельщикам не пить водку вместе с пивом.
"Если вы пьете с русскими, закусывайте. Приготовьтесь произносить много тостов. Не пейте, пока тост не будет завершен — это грубо. Водку пьют залпом, но не волнуйтесь, если не получится. Не мешайте водку с пивом или вам грозит неминуемое похмелье с наихудшей головной болью. Но у вас все рано наступит похмелье, которое русские лечат борщом", — приводит автор материала.
Ранее британская полиция обратилась с просьбой в адрес английских болельщиков, которые планируют посетить матчи чемпионата мира по футболу 2018 года в России, не провоцировать россиян во время соревнований.
Газета.Ru: последние новости
Жена Харви Вайнштейна: я влюбилась в харизматичного, умного, щедрого мужчину Маск вложил около $10 млн в акции Tesla Создатели "Мира Дикого запада" ответили на обвинения в насилии над слонами
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Фудпорн: зачем девушки обнажают грудь в ресторанах278
На Самойлову набросились зрители82
Изначальные концовки известных советских фильмов5
«Тысяча чертей!»: угадайте фильм Боярского по кадру9
Как должны выглядеть «Мстители» на самом деле9
Видео
03:14
Провальное выступление Самойловой появилось в сети
ТВ
01:15
«Зачем облизывать англичан»: Лоза о провале Самойловой
Концерты
04:54
Дженнифер Лопес устроила жаркие танцы в эфире
ТВ
02:52
Еву Грин засняли в подмосковном продуктовом
Кино
00:25
Собака влезла в кадр во время прогноза погоды
ТВ
04:54
За что знаменитостей сажают в тюрьму
Кино
05:46
Никто не узнает этих звезд без макияжа
Кино
10:13
Как кинозвезды решаются на каминг-аут
Кино
04:14
Киношники раскрыли секреты съемок
Кино
04:42
Самые страшные взрывы в кино
Кино
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение