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Краснодарец Руслан Кримлидис покинул проект «Песни» на ТНТ
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Краснодарец Руслан Кримлидис покинул проект «Песни» на ТНТ 

АиФ — Юг 2 часа назад
Фото: АиФ – Юг
После концерта в субботу, 12 мая, продюсеры Тимати и Макс Фадеев по установленным на шоу правилам удалили двух участников, набравших меньше всех зрительских голосов. В лейбле MALFA (Фадеев) проект покинул Руслан Кримлидис из Краснодара. в лейбле Black Star (Тимати) — Настика из Екатеринбурга.
До финала все меньше времени — лишь три недели осталось жить участникам проекта в башне Меркурий «Москва-сити» до конца проекта. Это значит, всего три концерта отделяет каждого из певцов от финала и вожделенного приза в 5 миллионов рублей. В командах осталось по 6 человек.
Краснодарец PLS из команды Тимати и в этот раз по итогам зрительского голосования удержался на первой строчке рейтинга. Родион Толочкин из Новокубанска, входящий в группу Макса Фадеева, уступил верхнюю позицию Кристине Кошелевой.
Каждый из участников мечтает о сольном выступлении, чтобы убедить зрителей в своем особом таланте, но у продюсеров собственный взгляд, как и что должны петь конкурсанты. Конкуренция обостряется.
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