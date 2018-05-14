Краснодарец Руслан Кримлидис покинул проект «Песни» на ТНТ

После концерта в субботу, 12 мая, продюсеры Тимати Макс Фадеев по установленным на шоу правилам удалили двух участников, набравших меньше всех зрительских голосов. В лейбле MALFA (Фадеев) проект покинул Руслан Кримлидис из Краснодара. в лейбле Black Star (Тимати) — Настика из Екатеринбурга.

До финала все меньше времени — лишь три недели осталось жить участникам проекта в башне Меркурий «Москва-сити» до конца проекта. Это значит, всего три концерта отделяет каждого из певцов от финала и вожделенного приза в 5 миллионов рублей. В командах осталось по 6 человек.

Краснодарец PLS из команды Тимати и в этот раз по итогам зрительского голосования удержался на первой строчке рейтинга. Родион Толочкин из Новокубанска, входящий в группу Макса Фадеева, уступил верхнюю позицию Кристине Кошелевой.

Каждый из участников мечтает о сольном выступлении, чтобы убедить зрителей в своем особом таланте, но у продюсеров собственный взгляд, как и что должны петь конкурсанты. Конкуренция обостряется.