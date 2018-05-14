В Оренбурге начали работать пункты по поиску работы для подростков

14 мая в Оренбурге начинают работать консультационные пункты Южного округа по содействию в трудоустройстве подростков на летние каникулы.

Школьникам нужно взять с собой паспорт и прийти по одному из двух адресов: г. Оренбург, улица Чкалова, 32а (кабинет № 102), тел. 30-42-54, часы приема: пн. -пт. 9:00 — 17:00; г. Оренбург, проспект Победы, 24 (кабинет № 307), тел. 98-77-69, часы приема: пн. -пт. 9:00 — 13:00, сообщает городская администрация.

Официально устроиться на работу могут подростки от 14 до 17 лет.