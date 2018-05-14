Ещё
В Оренбурге начали работать пункты по поиску работы для подростков
Далее:
Читайте также:
Ещё

В Оренбурге начали работать пункты по поиску работы для подростков 

АиФ-Оренбург 2 часа назад
Фото: АиФ-Оренбург
14 мая в Оренбурге начинают работать консультационные пункты Южного округа по содействию в трудоустройстве подростков на летние каникулы.
Школьникам нужно взять с собой паспорт и прийти по одному из двух адресов: г. Оренбург, улица Чкалова, 32а (кабинет № 102), тел. 30-42-54, часы приема: пн. -пт. 9:00 — 17:00; г. Оренбург, проспект Победы, 24 (кабинет № 307), тел. 98-77-69, часы приема: пн. -пт. 9:00 — 13:00, сообщает городская администрация.
Официально устроиться на работу могут подростки от 14 до 17 лет.
АиФ-Оренбург: последние новости
Оренбуржцы в День Победы снова пройдут в рядах «Бессмертного полка» У фронта и тыла одна цель - Победа. Оренбуржье в годы Великой Отечественной Оренбуржцы увидят поющие молнии и театр роботов
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Фудпорн: зачем девушки обнажают грудь в ресторанах278
На Самойлову набросились зрители82
Изначальные концовки известных советских фильмов5
«Тысяча чертей!»: угадайте фильм Боярского по кадру9
Как должны выглядеть «Мстители» на самом деле9
Видео
03:14
Провальное выступление Самойловой появилось в сети
ТВ
01:15
«Зачем облизывать англичан»: Лоза о провале Самойловой
Концерты
04:54
Дженнифер Лопес устроила жаркие танцы в эфире
ТВ
02:52
Еву Грин засняли в подмосковном продуктовом
Кино
00:25
Собака влезла в кадр во время прогноза погоды
ТВ
04:54
За что знаменитостей сажают в тюрьму
Кино
05:46
Никто не узнает этих звезд без макияжа
Кино
10:13
Как кинозвезды решаются на каминг-аут
Кино
04:14
Киношники раскрыли секреты съемок
Кино
04:42
Самые страшные взрывы в кино
Кино
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение