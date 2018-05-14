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Передвижная скульптура «Лайк» посетит Краснодар
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Передвижная скульптура «Лайк» посетит Краснодар 

360tv.ru 1 час назад
Фото: Кубанские Новости
Гигантскую передвижную скульптуру «Лайк» из стеклопластика привезут в Краснодар на 26‐27 мая. Ее представят в рамках проекта «Гигантские передвижные скульптуры Юрия Берестова „Жесты“». Об этом сообщил сайт «Кубанские новости».
Жители города увидят «Лайк» у стадиона «Краснодар», на Театральной площади, у Шуховской башни, а также возле моста поцелуев.
Высота арт-объекта — 4,1 метра, длина — 5,9 метра, а ширина — 1,7 метра.
Вместо обычной доставки экспоната организаторы решили устроить масштабный автопробег. Ему предстоит странствие по городам России. Старт — 15 мая. До Краснодара «Лайк» увидят в Москве, Воронеже, Ростове-на-Дону. Пункт назначения — Грозный.
По словам организаторов, задумка проекта заключается в поддержке развития российского внутреннего туризма. Юрий Берестов придумал проект «Жесты» после посещения различных российских и зарубежных городов. Над созданием символических скульптур трудятся известные скульпторы. С помощью них они делятся своими впечатлениями от того или иного места.
Чугунные солнечные часы весом около 1,5 тонны установят в Новороссийске. Дизайнеры уже презентовали эскизы. Часы будут показывать время не только днем, но и ночью.
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