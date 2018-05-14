Самарцы могут получить миллион на развитие социального бизнес-проекта

София Шагинян рассказала про то, как принять участие в конкурсе социальных бизнес-проектов и получить грант в 1,2 млн рублей.

"У конкурса есть несколько этапов: заполнение анкеты, скайп-интервью, образовательные семинары и финал в Москве. Все это занимает примерно полгода. На протяжении этого времени фонд помогает участникам доработать свои проекты и получить экспертную оценку, если они доходят до этапа обучающих семинаров", — сообщила она.

Никаких ограничений по направлениям проектов нет. Главное, чтобы они были нацелены на конечного благополучателя, — ребенка. А вот анкета должна соответствовать строгим критериям: понятная формулировка проблемы, которой занялся конкурсант, предлагаемое решение и достойное качество заявителя.

При этом необязательно иметь готовый продукт для подачи заявки. Хорошая идея и целеустремленность предпринимателя — то, что нужно организаторам фонда. Одним из таких проектов стал победителем конкурса в прошлом году: пара из Каменск-Уральского разработала аппарат, который может прикрепляться к велосипеду и помогать детям с ДЦП свободно передвигаться на нем.

"Это еще раз подтверждает, что необязательно быть из Санкт-Петербурга или Москвы, чтобы добиться успеха. Но вот из Самары, к сожалению, у нас никогда не было победителей, только заявители. Проект про медицинские журналы в детских учреждениях был хорошим, но недостаточно доработанным. Если бы участники лучше сформулировали цели проекта, то у них были бы все шансы на победу", — рассказала София Шагинян.

После пройденных испытаний, работы участников отправляются к жюри. Рассматривать проекты взрослым помогают дети. Они выбирают десять финалистов, которые становятся участниками программы «Инкубатор», а пять из них получают гранты.

Фонд «Навстречу переменам» создан в 2012 году для поддержки авторов детских социальных проектов. Основными партнерами фонда являются компания «Tele2» , информационная газета «Metro» и компания «Viasat World».

Подать заявку на конкурс можно до 15 июня 2018 года. С подробной информацией по оформлению заявки можно ознакомиться на сайте: fond-navstrechu.ru.