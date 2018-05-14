«Чайные бега» теперь и в Серове

В Серове стартовала благотворительная акция #ЧайныеБега от фонда «Живи, малыш». Беговой флешмоб собрал десяток позитивных единомышленников.

Чайные бега — набирающий популярность по всей России флешмоб. Цель проекта — помощь детям, страдающим тяжелыми заболеваниями, а также пропаганда здорового образа жизни, продвижение спортивного досуга, приобщение людей к чайной традиции.

Дважды в месяц в течение всего лета — по воскресеньям, активисты города будут объединяться для добрых дел. Участие в забегах может принять любой неравнодушный. Необходимо лишь внести минимальный взнос в размере 200 рублей и принести с собой хорошее настроение, а воду и чай обеспечат организаторы. Вырученные средства поступают в благотворительный фонд «Живи, малыш», который был основан в 2012 году и вот уже на протяжении 5 лет помогает детям со всей России с лечением и реабилитацией.

Как прошла первая встреча #чайныхбегунов смотри в фоторепортаже.

На часах 12 часов дня, солнце приятно светит в лицо, а на площадке у здания Серовского почтамта потихоньку собирается молодежь в спортивных костюмах с термосами в руках.

— Все готовы? Тогда идем разминаться, — громко сказал организатор мероприятия Антон Крошко, — у нас все серьезно. Перед пробегом нужно хорошо размяться, «взбодрить» мышцы — продолжил он.

После интенсивной разминки 5 смельчаков стояли на импровизированном старте. Поддержали идею в основном только представители сильного пола, хотя были и девушки, которые наравне с мужчинами пробежали 5 км.

-Вот, люди спортом занимаются, а не бездельничают. Молодцы, ребята! — воодушевленно произнесла женщина, проходящая мимо бегунов.

Спустя 20 минут маршрут был преодолен, все на месте, хорошее настроение и приятная усталость тоже присутствуют. Самое время после легкоатлетической программы восполнить силы вкусным китайским чаем, поделиться эмоциями и культурно отдохнуть.

«Чайные бега» привлекают своей домашней атмосферой. Это дружеская совместная пробежка, а не соревнование, и на старте одинаково рады всем. Дистанцию можно пробежать, а можно пройти — скандинавской или простой ходьбой. С друзьями, с коляской, с ребенком, с собакой, самое главное — активно встретить день воскресенья в компании единомышленников. Подробную информацию о предстоящих забегах можно получить в группе проекта в социальной сети «ВКонтакте».