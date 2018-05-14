Оздоровительный лагерь «Дружба» начал превращаться в коттеджный поселок

Детский оздоровительный лагерь «Дружба», построенный Калужским электромеханическим заводом и закрытый много лет назад, снова обитаем. Только теперь там живут не пионеры, а какие-то люди, успевшие возвести на территории заброшенного лагеря дома и освоить неиспользуемые лагерные постройки. Один из корпусов лагеря, например, используется в качестве гаража. Об этом 11 мая членам комиссии городской думы по анализу деятельности муниципальных предприятий и учреждений рассказал директор МУП «УК МЖД Московского округа Калуги» Денис Курганов. На балансе этой муниципальной управляющей компании лагерь «Дружба», как оказалось, сейчас и состоит. «А, может, это призраки пионеров?», — поинтересовался один из депутатов. Но Курганов заверил его, что обитатели «Дружбы» на призраки совсем не похожи. По его словам, нынешние обитатели лагеря ссылаются на разрешение, полученное в администрации Перемышльского района, на территории которого этот и другие лагеря так называемого «андреевского куста» находятся. Лагерь «Дружба» — это не единственный непрофильный актив на балансе МУП «УК МЖД Московского округа Калуги». А предприятие и профильные активы, судя по размеру его долгов, вскоре обслуживать будет уже не в состоянии. «Ситуация близка к катастрофе», — так Денис Курганов охарактеризовал положение, в котором сейчас оказалось предприятие. МУП «УК МЖД Московского округа Калуги», напомним, в основном обслуживает жилой фонд, от которого отказались другие управляющие компании. Среди домов много аварийных и ветхих. Хватает и обветшавших объектов культурного наследия, которые могут ремонтировать лишь специализированные организации, имеющие соответствующую лицензию. Неплательщиков за коммунальные услуги — больше, чем у кого-либо еще. В связи с этим он попросил коллег-депутатов помочь ему передать лагерь в городскую казну. Этому решительно воспротивился начальник управления экономики и имущественных отношений Алексей Дулишкович. «Предприятие (МУП „УК МЖД Московского округа Калуги“ — прим. „Калуги 24“) находится в процедуре проведения банкротства. И изъятие у него имущества является уголовно наказуемым деянием… Поэтому вы, конечно, рекомендовать (городской управе — прим. „Калуги 24“) можете, но сначала обратитесь к истокам», — сказал он, когда председатель комиссии Юрий Титков поставил вопрос о передаче непрофильных активов МУП «УК МЖД Московского округа Калуги» на баланс города на голосование. Титкова, впрочем, это предостережение не смутило. И он, и другие члены комиссии взять «Дружбу» на баланс все-таки рекомендовали.