100 лет архивам. Салехардцам покажут малоизвестные страницы истории нашего края

Завтра, 15 мая, в Музейно-выставочном комплексе имени Ивана Шемановского откроется историко-документальная выставка, посвященная 100-летию со дня образования архивной службы России.

Её подготовили специалисты государственного архива ЯНАО при поддержке окружной службы по делам архивов и при участии МВК. В экспозиции представлены редкие архивные и фотодокументы, рассказывающие о малоизвестных страницах истории нашего края, — сообщили ИА «Север-Пресс» в секторе по связям с общественностью главного музея Ямала.

1918 год явился точкой отсчета в истории государственной архивной службы России. Именно тогда Владимиром Лениным был подписан декрет «О реорганизации и централизации архивного дела в Российской Советской Федеративной Социалистической Республике».

Датой образования архивной службы округа стало 20 марта 1934 года, когда на заседании оргкомитета Советов Обско-Иртышской области было решено организовать архивное бюро при Ямало-Ненецком окружном исполкоме. Путь длиною в 84 года, который начинался фактически с одного сотрудника и небольшой комнатки в здании окрисполкома по улице Республики, 7, был сопряжен с массой трудностей, но благодаря усилиям многих поколений архивистов, органов власти, энтузиастов-общественников удалось не только сохранить уникальные для нас архивные документы, но и значительно пополнить документальный фонд.

Сегодня в архивах автономного округа сосредоточено более 400 тыс. единиц хранения, фонды содержат документы, по которым можно проследить исторические преобразования на Ямале, изменения в экономическом, культурном и социальном развитии автономного округа, изучить становление и деятельность органов власти на Обском Севере, историю геологического изучения региона. Архивный фонд ЯНАО — это составная часть историко-культурного наследия Российской Федерации, эффективный инструмент патриотического воспитания граждан, формирующий уважение и ответственность за судьбу своей малой родины.