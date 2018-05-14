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Патриарх Кирилл освятил собор в Санкт-Петербурге
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Патриарх Кирилл освятил собор в Санкт-Петербурге 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Как передают «Невские новости», Патриарх Московский и всея Руси Кирилл освятил в Петербурге собор Святой Живоначальной Троицы лейб-гвардии Измайловского полка в Северной столице.
Церемония прошла после окончания реставрационных работ. В мероприятии приняли участие полномочный представитель президента в Северо-Западном федеральном округе Александр Беглов, губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко, руководитель главного управления по работе с личным составом ВС РФ полковник Михаил Барышев и солдаты 154-го отдельного комендантского Преображенского, Семеновского и 1488-го зенитно-ракетного полков.
«Я вспоминаю этот собор: еще будучи мальчиком, я тут гулял, спрашивал родителей своих, почему тут нет службы. Казалось, что этот собор никогда не возродится к службе, как и другие храмы тогдашнего Ленинграда, а уж если и возродится, то трудно представить, кто в эти храмы будет ходить», — сказал патриарх, отметив, что произошло «божие чудо».
Патриарх Кирилл подарил собору икону ангела-хранителя, попечительский совет Афона — старинные иконы Божией Матери «Иверская» и великомученика Пантелеимона.
Фото: архив ФедералПресс
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