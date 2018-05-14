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В Салехарде объезжают лошадок
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В Салехарде объезжают лошадок 

Красный Север 31 минуту назад
Фото: Красный Север
Скоро у жителей окружного центра Ямала появится возможность обучиться верховой езде на лошадях. Местный заводчик Самсон Васильев при помощи волонтеров объезжает четыре кобылки.
Как только лошади будут готовы, можно будет попробовать освоить верховую езду и взрослым и детям Салехарда и окрестностей.
Салехардец Симон Васильев работал участковым в Шурышкарском районе. После перевода в окружной центр в 2002 году трудился в уголовном розыске, пишет газета «Полярный круг». Теперь в Салехарде воплощает в жизнь свою мечту.
Год с небольшим назад мы писали подробно про фермерское хозяйство инициативного салехардца.
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