Театральная площадь Ростова становится фан-зоной ЧМ 2018

— Чемпионат мира по футболу — это важнейшее событие для Ростова, и город должен принять участников мундиаля, болельщиков и туристов из многих стран со свойственным ростовчанам гостеприимством, — отметил градоначальник. — Но при этом не менее важно сохранить нормальное функционирование всех сфер жизнедеятельности города, минимизировать возможные неудобства для самих ростовчан.

Напомним, на весь период Чемпионата мира по футболу будет перекрыта Театральная площадь, в связи с организацией работы на площади Фан-зоны и создания необходимых условий для многочисленных болельщиков.

На Театральной площади в период проведения Чемпионата мира по футболу пройдет Фестиваль болельщиков, эта территория станет центром притяжения туристов и местом показа всех матчей Кубка мира. На площадке будут представлены: трансляция всех матчей ЧМ на гигантских экранах, развлекательная программа на сцене для болельщиков до и после трансляций матчей.

Здесь будут оборудованы места отдыха и развлечений, организованные официальными Коммерческими партнерами ФИФА, точки продаж еды и напитков, продажа официальной атрибутики, спортивные развлекательные мероприятия в течение дня.

Вход для всех желающих будет абсолютно бесплатным. На всей территории Театральной площади, которая сможет принять до 22 000 человек, будет обеспечена полная безопасность посетителей.

Вместе с тем, закрытие главной площади города, через которую проходят основные транспортные артерии донской столицы, объективно создаст определенные неудобства, особенно для работы городского общественного транспорта.

В связи с организацией площадки Фестиваля болельщиков на Театральной площади с 13.05.2018 до 15.08.2018 будет прекращено движение транспортных средств на Театральной площади; на пр. Театральный на участке ул. Социалистическая — ул. Большая Садовая; ул. Советская на участке ул. Каяни — пер. Краснофлотский. Администрацией города предпринимаются меры, которые позволят в период проведения ЧМ-2018, сохранить нормальный ритм города, снизить нагрузку личного автотранспорта на основные магистрали донской столицы, обеспечить четкую работу городского общественного транспорта по временным схемам движения.