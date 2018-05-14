Пять вечеров в Тюмени: учимся бюджетно путешествовать, слушаем босанову, идем на живой концерт в «Гудвине»

Погода в Тюмени пока прохладна для долгих прогулок. Где же скоротать длинные весенние вечера? Листайте афишу от 72.ru и выбирайте самые интересные кинопоказы, концерты и лекции. Планируйте отдых вместе с нами.

14 мая, понедельник

Лекция о бюджетных путешествиях (0+)

Впереди сезон отпусков. Пора готовиться! Есть стереотип, что путешествие за границу бюджетным быть не может. А во время кризиса — подавно. С таким утверждением готов поспорить Константин Пленник. Путешественник за последние полгода объехал 12 азиатских стран, взяв в путешествие всего 40 тысяч рублей! На лекции Константин расскажет, что такое путешествия, их отличия от туризма, зачем необходимо путешествовать. Также он поделится своими лайфхаками и посоветует, куда и с кем отправиться за новыми впечатлениями.

Когда: 14 мая, 19:30.

Где: Осипенко, 81, Дом Печати, 4-й этаж.

Цена билета: 200 рублей.

Кинопоказ «Погружение» (16+)

Новый фильм немецкого классика Вима Вендерса — режиссера «Неба над Берлином», «Париж, Техас» и «Алисы в Городах». «Дэнни Флиндерс — биоматематик. Она изучает жизнь Океана и считает, что жизнь возможна даже на самом его дне. Но чтобы доказать это, нужно добраться туда на подводной лодке. И вот, спустя годы, Дэнни наконец-то получает разрешение на глубоководное погружение. Однако радости на её лице не видно, потому что её возлюбленный — Джеймс Мор вот уже месяц не даёт о себе знать. Возможно, его занесло в такую дыру, где нет никакой связи. А может быть, он просто успел забыть её. Действительность однако превзошла все ожидания…». Фильм демонстрируется на языке оригинала с русскими субтитрами.

Когда: 14 мая, 19:30.

Где: Молодежная, 74/4, Fabric Bar.

Цена билета: 200 рублей (депозит в баре).

15 мая, вторник

Концерт Horus Луперкаль (16+)

Рэпер Денис Луперкаль приедет в Тюмень с новым альбомом. Презентация пройдет при традиционной поддержке RipBeat'a, Ка-тета и Святой Сингулярности. Эти имена для вас — не пустой звук? Тогда спешите за билетами.

Когда: 15 мая, 20:00.

Где: Осипенко, 81, «Дом печати».

Цена билета: 1000 рублей

16 мая, среда

Легкоатлетический кросс (8+)

Ради пробежки на свежем воздухе можно пораньше уйти с работы. Или поучаствовать всем коллективом! Областные соревнования по легкоатлетическому кроссу, посвященные памяти Юрия Георгиевича Эрвье и 70-летию тюменской геологии, пройдут в лесопарке «Затюменский». На старт выйдут десятки любителей спорта в возрасте от 8 до 80 лет — школьники, студенты, представители нефтегазовых компаний, ветераны. Прием заявок продолжается! Попробуйте испытать свои силы и побороться за призы! Запись по телефону 68-45-12.

Когда: 16 мая, 16:00.

Где: лесопарк «Затюменский».

Участие свободное.

Музыкальный вечер Streets of Brazil (16+)

Джазовые исполнители Jazz Street приготовили для тюменцев горячий сюрприз. Гостей приглашают насладиться колоритом бразильской музыки в компании с гостями из Кубы. В программе произведения в стиле латина, босанова, а также современная музыка в авторских аранжировках.

Когда: 16 мая, 19:30.

Где: Осипенко, 81, «Дом печати».

Цена билета: 250 рублей.

17 мая, четверг

Тюменский филармонический оркестр приглашает послушать бессмертные произведения «Пер Гюнт» Эдварда Грига и «Арлезианка» Жоржа Бизе . Эдвард Григ — норвежский композитор XIX века, в чьем творчестве получили отражение красота природы его суровой северной родины, своеобразие национальных песен и танцев. «Пер Гюнт» — вершина его искусства, это сочинение вошло в «золотой фонд» классики, став визитной карточкой великого норвежца. Творчество французского композитора Жоржа Бизе явилось своеобразным «антиподом» творчеству Грига. Осенью 1872 года он написал великолепную по образной яркости и выразительности музыку к пьесе Альфонса Доде «Арлезианка» — музыку южного края, пропитанного солнцем и дыханием раскаленного ветра.

Когда: 17 мая, 19:00.

Где: Республики, 34, Тюменская филармония.

Цена билета: 400 — 800 рублей.

Маргарита Суханкина — солистка Большого детского хора Всесоюзного радио и Центрального телевидения, оперная певица, солистка Большого театра и любимица поколения 80-х. Да, даже если в то время вы не слышали ее имени, вы слышали ее голос. Именно она записала альбомы для группы «Мираж», под ее голос гастролировали Татьяна Овсиенко Ирина Салтыкова . Приходите послушать любимые песни вживую.

Когда: 17 мая, 21:00.

Где: 50 лет Октября, 8б, «Максимилианс».

Цена билета: 1000 — 2000 рублей.

18 мая, пятница

Живая музыка в «Гудвине» (0+)

Вот и пришла настоящая весна! А с ней уличные концерты. Почти уличные. ТЦ «Гудвин» приглашает послушать живую музыку у фонтана на первом этаже. Заводной джаз, испанская гитара, красивые инструментальные композиции в исполнении талантливых творческих групп. Бесплатно!

Когда: 18 мая, 17:00.

Где: Максима Горького, 70, ТРЦ «Гудвин».

Вход свободный.

Вечер Ave Maria! (0+)

Послушать произведения Каччини, Шуберта, Сен-Санса, Верди, Франка, Бах-Гуно, Листа, Луцци, Форе, Стравинского, Страделлы, Доницетти, Варламова, Бортнянского в исполнении хоровой капеллы — что может быть лучше? Концерт пройдет в органном зале тюменской филармонии. Билетов осталось совсем немного.

Когда: 18 мая, 19:00.

Где: Республики, 34, Тюменская филармония.

Цена билета: 200 — 300 рублей.

Вечеринка «Оттепель» (18+)

Завершить рабочую неделю лучше всего в танце. Добро пожаловать в «Оттепель» — в «Ракете» вас ждет дружественный коллаб space fever и росvкосмос с майским настроением! В орбитальном баре вы погрузитесь в теплые бейс вибрации джунглей, даба и тропиков. В навигационной — без гравитации… Заполнение пространства многомерным гипно-эйсид саундом. Диджеи: Mistadim, Noodle, Ryu, Kodoshi, Gramozeka, Victorino Organoid, Borman, Drug25, The Hore.

Когда: 18 мая, 23:00.

Где: Мурманская, 35, клуб Rocketa.

Цена билета: 200 рублей.