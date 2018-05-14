Представители муниципалитетов обсудили проблему утилизации ТКО 

Глава городского самоуправления Калуги Александр Иванов 11 мая принял участие в заседании Координационного Совета Союза представительных органов муниципальных образований Российской Федерации, которое проходило в Евпатории. Как сообщили в пресс-службе городской думы Калуги, члены совета обсудили основные направления развития и правового регулирования местного самоуправления. «Одной из наиболее актуальных, сложных и общественно-резонансных проблем на местном уровне в настоящее время является вопрос утилизации твердых коммунальных отходов. Также руководителей органов местного самоуправления беспокоит наметившаяся тенденция передачи в концессию стратегически важных для городов коммунальных предприятий, таких как водоканал и теплосеть. Большинство моих коллег отмечает, что в данное сфере есть ряд проблем, и в первую очередь — недобросовестное отношение потенциальных концессионеров к выполнению своих обязательств. Есть опасения, что „лучшие куски“ ЖКХ перейдут в частные руки, что приведёт к росту тарифов, в то же время позитивные результаты могут быть достигнуты только через 20-25 лет. Эта проблема требует незамедлительного законодательного регулирования», — отметил Александр Иванов. Глава городского самоуправления Калуги подчеркнул, что актуальными проблемами для муниципалитетов является замещение коммерческих кредитов бюджетными и изменение процесса кадастровой оценки недвижимости. «Необходимо пересмотреть механизмы проведения кадастровой оценки земельных участков и прочего недвижимого имущества. В настоящее время по результатам кадастровой оценки собственники зачастую вынуждены платить очень высокие налоги, что негативно сказывается на развитии предпринимательства и приводит к снижению поступлений в городские бюджеты», — уверен Иванов. На заседании также рассматривалась возможность совершенствования административного законодательства в части усиления ответственности за нарушения в сфере благоустройства, вандализм и порчу муниципального имущества. Были рассмотрены эффективные муниципальные практики и опыт городов в решении этих проблем. Кроме того, в ходе заседания подробно рассматривался вопрос создания условий для укрепления здоровья детей в рамках «Десятилетия детства» в России. Участники заседания осмотрели несколько объектов оздоровительного и рекреационного назначения и обсудили возможности использования крымских курортов для оздоровления детей. Особое внимание на встрече было уделено состоянию и перспективам санаторно-курортного лечения и медицинской реабилитации детей; природным лечебным факторам Евпаторийского курорта; мультипараметрической диагностике как основе высокотехнологичной реабилитации на Евпаторийском курорте. Участники заседания отметили, что в городе накоплен значительный опыт в деле оздоровления, проведены научные исследования, подтверждающие высокую эффективность санаторно-курортного этапа медицинской реабилитации детей. По итогам встречи было принято решение одобрить и поддержать инициативу возрождения города Евпатории как Всероссийской детской здравницы с организацией на территории города образцового детского курорта, разработать госпрограмму развития санаторно-курортных учреждений и комплекс мер по продвижению их услуг. Подводя итоги заседания, Александр Иванов поблагодарил коллег за совместную работу и вручил награды тем, кто внес личный вклад в работу Координационного совета, в том числе — главе Евпатории Олесе Харитоненко, главе администрации Андрею Филонову и управляющему делами Евпаторийского городского совета Юлии Горцевой. Фото пресс-службы городской думы Калуги