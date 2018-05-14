Юный нижегородец вышел в финал всероссийского конкурса «Живая классика»

В полуфинал конкурса «Живая классика» вышел Марк Эйдельштейн из Нижегородской области. Он выбрал отрывок из романа Виктора Астафьева «Прокляты и убиты».

— Я участвую в конкурсе уже три года, готовлюсь к выступлениям сам, произведение тоже самостоятельно выбирал. Верил, что выступлю достойно, читал своему отряду перед выступлением отрывок. Мне ребята сказали: «У тебя должно получиться!» — рассказывает Марк Эйдельштейн. — Настраиваться на выступление помогает музыка, в основном классическая. Но, например, в прошлом году перед выходом на сцену слушал рок, мне это помогало!

По условиям конкурса, участникам нужно выбрать книгу, которая не входит в школьную программу, выучить отрывок продолжительностью не более пяти минут и успешно выступить с ним на школьном, районном и региональном турах. По три победителя из регионов получают не только грамоты и книги, но и заветную поездку в «Артек» на специальную творческую смену.

Для 255 ребят со всех уголков России любимые книги стали счастливыми билетами в «Артек». В мае в легендарном детском лагере собираются победители региональных туров самого масштабного детского литературного конкурса в нашей стране. 15 мая в 20:00 на главной площадке «Артека» «Арене» пройдет финал Всероссийского конкурса юных чтецов «Живая классика», в котором примут участие 18 самых талантливых ребят. Посмотреть трансляцию можно онлайн на официальном канале проекта. Выступления сильнейших чтецов будут оценивать: ректор ГИТИСа Григорий Заславкий, народный артист России Андрей Соколов , актриса театра и кино Елена Захарова и другие известные деятели культуры и искусства.

Кира Булычёва и Чарльза Диккенса. В этом году наиболее популярными среди подрастающего поколения оказались: фантастика, фэнтези и приключенческие романы. Что касается писателей-классиков, наиболее часто участники конкурса выбирали Джека Лондона, Жюля Верна

Кроме этого финалисты встречаются с известными актерами, писателями и режиссерами, выступили на Дне победы в Севастополе, участвовали в тренингах по актерскому мастерству от педагогов ГИТИСа.

Лучшие юные чтецы России получат подарки от партнеров проекта: сертификаты на скачивание и покупку книг, обучение английскому, сертификаты в творческий лагерь «Живая классика» в Болгарии и Сочи.

Самый масштабный детский литературный конкурс в нашей стране «Живая классика» появился семь лет назад в Петербурге. Ежегодно в нем принимает участие 2,5 миллиона школьников из 85 регионов России. Проект реализуется с использованием гранта Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов.